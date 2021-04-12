Соседи звездного актера, проживающего в Доминикане, возмущены перекрытием улицы для обычной велопрогулки.

Меры безопасности, которые принимают охранники для защиты семьи Марка Синклера (настоящее имя актера) на велопрогулках возмущает местных жителей закрытого коттеджного городка, поскольку обычная езда на велосипеде для актера и его сыновей требует блокировки движения в районе.

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Вин Дизель – один из самых звездных актеров боевиков в мире. С такой славой возникает потребность в повышенной безопасности. Однако с мерами безопасности охранники, возможно, перегнули палку, совсем как сам он делал это на экране в фильме 2005 года “Лысый нянька”.

Один из соседей актера направил в редакцию издания TMZ открытое письмо, в котором жалуется на “оскорбительное поведение” охранников. Он сообщает, что он и его сыновья поехали на велосипедах через жилой район с кортежем из 6 автомобилей, которые перекрывали дорогу и останавливали пешеходов. Сосед отмечает, что в закрытом сообществе нет угрозы безопасности и конфиденциальности.

“Допрашивают нас, перекрывая нашу улицу пятью-шестью внедорожниками. Останавливают жителей во время прогулки, когда вы едете на велосипеде”, – пишет сосед актера, который родом из Нью-Йорка. Он добавляет, что такое поведение приведет к штрафу или даже арестам, если это случится в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Даже принимая во внимание, насколько знаменитым является вин Дизель, особенно после фильмов “Форсаж”, это все равно звучит немного слишком.

“Он никогда не собирался создавать неудобства своим соседям”, – говорится в официальном ответе агента актера. “Он любит общину и способствовал ее развитию”.