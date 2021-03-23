Семейная линия сюжета станет поистине семейной благодаря такому симбиозу с реальным миром.

"Форсаж “прошел долгий путь до десятой картины, которой присвоено название”Форсаж 9". Пандемия нарушила планы и премьера Fast 9 неоднократно откладывалась. Тем не менее новый блокбастер выйдет в прокат 25 июня. И когда это произойдет, мы увидим на экранах два дизеля и речь не о грузовиках.

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Роль Доминика Торетто, как и раньше, исполняет вин Дизель (Марк Синклер), но для эпизодов с воспоминаниями о детстве в новом фильме также появится его сын Винсент Синклер.

TMZ сообщает, что это будет дебют юного Синклера на большом экране, и хотя мы не знаем, насколько велика эта роль, присоединиться к миллиардной кинофраншизе в возрасте 10 лет – это уже неплохо.

Известно, что по сюжету новой ленты в спокойную и размеренную жизнь Доминика Торетто врывается его брат Джейкоб, о котором почему-то никто не вспоминал в течение девяти фильмов.

Однако F9 не будет последним фильмом франшизы, поскольку уже запланировано еще две части саги. Если ситуация будет развиваться, как в предыдущих фильмах, ожидайте, что Джейкоб превратится из плохого парня в хорошего и присоединится к команде-семье, чтобы взять на себя противостояние с очередным поганцем, склонным к глобальному господству или уничтожению мира.