Сімейна лінія сюжету стане справді сімейною, завдяки такому симбіозу з реальним світом.

“Форсаж” пройшов довгий шлях до десятої картини, якій присвоєно назву “Форсаж 9”. Пандемія порушила плани і прем’єра Fast 9 неодноразово відкладалась. Тим не менш, новий блокбастер таки вийде в прокат 25 червня. І коли це станеться, ми побачимо на екранах два дизелі і мова не про вантажівки.

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Роль Домініка Торетто, як і раніше, виконує Він Дізель (Марк Сінклер), але для епізодів зі спогадами про дитинство у новому фільмі також з’явиться його син – Вінсент Сінклер.

TMZ повідомляє, що це буде дебют юного Сінклера на великому екрані, і хоча ми не знаємо, наскільки великою є ця роль, приєднатися до мільярдної кінофраншизи у віці 10 років – це вже непогано.



Відомо, що за сюжетом нової стрічки у спокійне й розміренне життя Домініка Торетто вривається його брат Джейкоб, про якого чомусь ніхто не згадував протягом дев’ятьох фільмів.

Однак F9 не буде останнім фільмом франшизи, оскільки вже заплановано ще дві частини саги. Якщо ситуація розвиватиметься, як у попередніх фільмах, очікуйте, що Джейкоб перетвориться з поганого хлопця на хорошого і приєднається до команди-родини, щоб взяти на себе протистояння з черговим поганцем, схильного до глобального панування чи знищення світу.