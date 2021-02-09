Анонсовый ролик демонстрирует возвращение поганцев на тюнингованных спорткарах и настоящее автомобильное безумие.

Десятый фильм из серии “Форсаж” должен выйти на экраны 28 мая, поэтому в очередной трейлер стал настоящим сюрпризом для поклонников франшизы. Полтора миллиона подписчиков канала The Fast Saga уже успели увидеть новый трейлер, посмотрите его и вы.

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Согласно аннотации фильма, Дом Торетто живет спокойной жизнью вместе с Летти и сыном Брайаном, но мир рушится, когда “угроза заставляет его противостоять грехам своего прошлого, если он собирается спасти тех, кого любит больше всего”

Эта угроза – брат Доминика по имени Якоб, которого сыграет известный рестлер Джон Сина. Его называют квалифицированным убийцей и лучшим водителем, с которым приходилось иметь дело команде Доминика.

Режиссером F9 стал Джастин Лин, который ранее поставил третью, четвертую, пятую и шестую главы серии. К нему присоединяется ряд актеров, которые возвращаются на экран, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Криса Бриджеса, Джордану Брюстер, Натали Эммануэль, Сун Канг, Хелен Миррен и Шарлиз Терон. к ним присоединится еще одна знаменитость – Карди Би, которая сыграет Лейсу – “женщину, которая имеет связь с прошлым Дома”.

В трейлере говорится: “Старые друзья воскреснут, вернутся старые враги, история будет переписана, а истинное значение семьи будет проверено”.