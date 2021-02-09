Анонсовий ролик демонструє повернення поганців на тюнінгованих спорткарах і справжнє автомобільне безумство.

Десятий фільм з серії “Форсаж” повинен вийти на екрани 28 травня, тому черговий трейлер став справжнім сюрпризом для шанувальників франшизи. Півтора мільйони підписчиків каналу The Fast Saga вже встигли побачити новий трейлер, подивіться його і ви.

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Згідно анотації фільму, Дом Торетто живе спокійним життям, разом із Летті та сином Брайаном, але мир порушується, коли “загроза змушує його протистояти гріхам свого минулого, якщо він збирається врятувати тих, кого любить найбільше”

Ця загроза – брат Домініка на ім’я Якоб, якого зіграє відомий рестлер Джон Сіна. Його називають кваліфікованим вбивцею та найкращим водієм, з яким доводилось мати справу команді Домініка.

Режисером F9 став Джастін Лін, який раніше поставив третю, четверту, п'яту та шосту глави серії. До нього приєднується низка акторів, що повертаються на екран, включаючи Віна Дізеля, Мішель Родрігес, Тайріз Гібсон, Кріса Бріджеса, Джордану Брюстер, Наталі Еммануель, Сун Канг, Хелен Міррен і Шарліз Терон. до них приєднається ще одна знаменитість – Карді Бі, яка зіграє Лейсу – “жінку, яка має зв'язок із минулим Дома”.

В трейлері зазначається: “Старі друзі воскреснуть, повернуться старі вороги, історія буде переписана, а справжнє значення сім'ї буде перевірено”.