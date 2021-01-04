Главная гоночная баталия фильма Asphalt Burning происходит на легендарном Нюрбургринге.

Кинокартину “Форсаж” сегодня, почти через 20 лет, после ее выхода на экраны, можно считать если не классической, то знаковой. Со временем фильм превратился во франшизу и сюжет каждой последующей картины становился все больше сосредоточенным на экшн-составляющей, чем на культуре тюнинга и гонок. Норвежский фильм Asphalt Burning – один из хороших примеров подражания стилю первого “Форсажа” и чтобы его увидеть, не нужно ждать открытия кинотеатров, потому как фильм уже доступен для просмотра на Netflix.

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Последним "тюнинговым“ фильмом из цикла ”Форсаж“ был ”Токийский дрифт", после которого внимание сценаристов было сосредоточено на экшн-сценах и социальных драмах. С тех пор вышло несколько достаточно сильных фильмов для автолюбителей, как “Жажда скорости” или “На драйве”, но повторить успех Fast and Furious им не удалось.

Оригинальный "Форсаж" пытались воссоздать на собственный лад во многих странах, а нескольким из таких лент даже удалось выйти в международный прокат. В их числе и норвежская лента под названием Børning, которая рассказывала о гонках типа “пушечное ядро”. Позже вышло продолжение фильма, в котором гонки перешли уже и на гоночный трек. А теперь на экраны выходит третья часть норвежской франшизы, под названием Asphalt Burning.

Главному герою "Асфальта в огне" Рою придется изрядно прокачать свой Ford Mustang Fastback 1967 года, чтобы победить на самой известной трассе мира – Нюрбургринге.