Китайский электрический гиперкар присутствовал на треке в качестве носителя для видеокамеры и стартовал с отставанием от участников заезда.

Lamborghini и Koenigsegg выпускают серийные автомобили с потрясающим ускорением, и Aventador SVJ и Agera R являются лучшими образцами. Однако, как доказывает видео ниже, малоизвестный электрический суперкар может с легкостью обойти обоих.

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“Аналоговые” суперкары Lamborghini Aventador SVJ и Koenigsegg Agera R соревновались между собой в заезде на 402 метра. Aventador SVJ преодолел дистанцию с результатом 12:34 и 191,2 км/ч, а Koenigsegg Agera R сделал это за 13:17 и имел скорость 199,1 км/ч на финише. Весь заезд можно увидеть с нескольких ракурсов, и один из них – параллельный проезд, снятый с камера-кара.

Машиной, на которой была установлена видеокамера, является китайский электрический суперкар NIO EP9. Он стартовал одновременно с итальянским и шведским купе, однако машины с ДВС имели фору в 2-3 корпуса. К финишу он прибыл раньше обоих участников заезда.

NIO EP9 оснащается четырьмя электромоторами общей мощностью в 1360 л. с., что эквивалентно 1 мегаватту мощности. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает 2,7 секунды, а от 0 до 200 км/ч – всего 7,1 секунды. Максимальная скорость составляет 313 км/ч. Съемная батарея полностью заряжается всего за 45 минут и позволяет проехать больше 425 км на одном заряде. Электрокар, помимо прочего, показал одни из лучших результатов прохождения круга на Нюрбургринге. Тираж NIO EP9 ограничен 5 экземплярами, каждый стоимостью от 1,48 миллиона долларов, и все уже распроданы.