Китайський електричний гіперкар був присутній на треку в якості носія для відеокамери і стартував з відставанням від учасників заїзду.

Lamborghini та Koenigsegg випускають серійні автомобілі з приголомшливим прискоренням і Aventador SVJ та Agera R є кращими зразками. Однак, як доводить відео нижче, маловідомий електричний суперкар може з легкістю обійти обох.

Дізнайтесь також: Найдорожча Lamborghini в Україні опинилась під арештом

“Аналогові” суперкари Lamborghini Aventador SVJ і Koenigsegg Agera R змагались між собою в заїзді на 402 метри. Aventador SVJ подолав дистанцію з результатом 12:34 та 191,2 км/год, а Koenigsegg Agera R зробив це за 13:17 і мав швидкість 199,1 км/год на фініші. Увесь заїзд можна побачити з кількох ракурсів і один з них – паралельний проїзд, знятий з камера-кара.

Машиною, на якій було встановлено відеокамеру, є китайський електричний суперкар NIO EP9. Він стартував одночасно з італійським та шведським купе, однак машини з ДВЗ мали фору в 2-3 корпуси. До фінішу він прибув раніше за обох учасників заїзду.

NIO EP9 оснащується чотирма електромоторами загальною потужністю у 1360 к.с., що еквівалентно 1 мегавату потужності. Прискорення від 0 до 100 км/год займає 2,7 секунди, а від 0 до 200 км/год – лише 7,1 секунди. Максимальна швидкість становить 313 км/год. Зйомна батарея повністю заряджається всього за 45 хвилин і дозволяє проїхати понад 425 км на одному заряді. Електрокар, крім іншого, показав одні з кращих результатів проходження кола на Нюрбургрінгу. Тираж NIO EP9 обмежений лише 5 екземплярами, кожен вартістю від 1,48 мільйона доларів і всі вже розпродані.