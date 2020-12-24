Власника суперкару звинувачують у створенні шахрайських схем та "відмиванні" грошей.

621 тисяча євро плюс 30 тисяч євро за вихлоп – така вартість даної Lamborghini Aventador SVJ Roadster, яку можна вважати найдорожчою “Ламбо” в Україні. Однак, саме вона (і ще кілька суперкарів) стали жертвою розслідування міжнародної шахрайської схеми по “відмиванню” коштів, отриманих злочинним шляхом.

Читайте також: Де у світі найбільше крадуть автомобілі: несподівана статистика

З огляду на той факт, що SVJ Roadster - єдиний в Україні (і один з 800 в світі), немає сумнівів, що саме він фігурує на відео Офісу генерального прокурора.

Як пише Офіс генпрокурора, “задокументовано злочинну діяльність організованої групи громадян України та інших країн, яка в період 2017-2020 років реалізувала шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси”.

Згідно зі схемою, громадянам пропонували заробляти на проведенні операцій з купівлі-продажу різних активів: банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів і т.д. Для введення інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання в 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

Коли вкладники подавали заявку на виведення прибутку в готівку, до них телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, вимагали внесення збору за обслуговування і комісії за переведення в готівки – додатково 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокували, а розміщені на них кошти привласнювали. Кошти інвесторів зараховували на рахунки ряду підконтрольних підприємств в Великобританії, Угорщини, Чехії, Естонії та інших країнах з подальшою їх легалізацією.

Під час обшуків за місцем проживання та здійснення злочинної діяльності фігурантів виявили та вилучили гроші (еквівалент 1 млн доларів), чорнові записи, документацію та комп'ютерну техніку.

В рамках кримінального провадження наклали арешти на автомобілі, квартири, будинок та інше нерухоме майно орієнтовною вартістю близько 50 млн євро. Крім згаданої вище Ламборгіні, під арешт потрапили два Роллс-Ройса, Mercedes-Maybach, BMW Z8 і інші люксові авто.