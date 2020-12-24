Владельца суперкара обвиняют в создании мошеннических схем и "отмывании" денег.

621 тысяча евро плюс 30 тысяч евро за выхлоп – такова стоимость данной Lamborghini Aventador SVJ Roadster, которую можно считать самой дорогой Ламбо в Украине. Однако, именно она (и еще несколько суперкаров) стали жертвой расследования международной мошеннической схемы по “отмыванию” средств.

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Учитывая тот факт, что SVJ Roadster – единственный в Украине (и один из 800 в мире), нет сомнений, что именно он фигурирует на видео Офиса генерального прокурора.

Как пишет Офис генпрокурора, “задокументировали преступную деятельность организованной группы граждан Украины и других стран, которая в период 2017 – 2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы”.

Согласно схеме, гражданам предлагали зарабатывать на проведении операций по купле-продаже различных активов: банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и т.д. Для введения инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировали сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и больше раз прибыли от вложенных средств.

Когда вкладчики подавали заявку на вывод прибыли в наличность, к ним звонили работники специально созданных колл-центров, требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за перевод в наличные – дополнительно 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировали, а размещенные на них средства присваивали. Средства инвесторов зачисляли на счета ряда подконтрольных предприятий в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах с последующей их легализацией.



Во время обысков по месту жительства и осуществления преступной деятельности фигурантов обнаружили и изъяли деньги (эквивалент 1 млн долларов), черновые записи, документацию и компьютерную технику.

В рамках уголовного производства наложили аресты на автомобили, квартиры, дома и другое недвижимое имущество ориентировочной стоимостью около 50 млн евро. Кроме упомянутой выше Ламборгини, под арест попали два Роллс-Ройса, Mercedes-Maybach, BMW Z8 и другие люксовые авто.