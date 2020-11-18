Безымянное село в канадской провинции Альберта, чистое поле за селом, а у дороги стоит неприметная постройка. Кто бы мог подумать, что внутри разместилась крупнейшая в мире коллекция автомобилей из франшизы "Форсаж".

Поселок, конечно, не безымянный, но авторы видео не раскрывают его название – слишком ценные сокровища скрывает сельский гараж.

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Toyota Supra, Nissan Skyline, классический Dodge Charger – в коллекции Хорхе есть реплика спорткара из каждой части Fast And Furious. И даже оранжевая Toyota Supra с девятой части "Форсажа", которая задержалась с выходом из-за коронавируса и появится на экранах в следующем году. Всего в коллекции 24 машины и владелец планирует добавить к собранию еще несколько хороших реплик.

Хорхе не говорит, сколько времени и денег ушло на собрание коллекции, но говорит, что не планировал этого – все началось с единой машины-реплики. Сейчас продолжаются работы над еще двумя машинами – копиями розового родстера Honda S2000 Суки со второго фильма, а также черного Buick Grand National с четвертого фильма. Хорхе надеется иметь в своей коллекции по крайней мере 35 автомобилей.

Студия Universal сообщила, что планирует завершить сагу "Форсаж" на одиннадцатом фильме, поэтому впереди у нас одна готовая картина и две еще не снятые. И что-то подсказывает, что Хорхе не сможет остановиться на 35 автомобилях.