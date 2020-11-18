Безіменне село у канадській провінції Альберта, чисте поле за селом, а при дорозі стоїть непримітна будівля. Хто б міг подумати, що всередині розмістилась найбільша в світі колекція автомобілів з франшизи "Форсаж".

Селище, звісно, не безіменне, але автори відео не розкривають його назву – занадто цінні скарби приховує сільський гараж.

Також цікаво: Відео: шалений "Ланос" розігнали до 300 км/год

Toyota Supra, Nissan Skyline, класичний Dodge Charger – у колекції Хорхе є репліка спорткара з кожної частини Fast And Furious. І навіть помаранчева Toyota Supra з дев’ятої частини “Форсажу”, яка затрималась із виходом через коронавірус та з’явиться на екранах наступного року. Загалом в колекції 24 машини і власник планує додати до зібрання ще кілька гарних реплік.

Хорхе не говорить, скільки часу та грошей пішло на зібрання колекції, але розповідає, що не планував цього – усе почалось з єдиної машини-репліки. Наразі тривають роботи над ще двома машинами – копіями рожевого родстера Honda S2000 Сукі з другого фільму, а також чорного Buick Grand National з четвертого фільму. Хорхе сподівається мати в своїй колекції принаймні 35 автомобілів.

Студія Universal повідомила, що планує завершити сагу “Форсаж” на одинадцятому фільмі, тож попереду в нас одна готова картина та дві ще не зняті. І щось підказує, що Хорхе не зможе зупинитись на 35 автомобілях.