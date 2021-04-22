Оригінальна назва нової кінокартини "Mad Max: Furiosa". Зйомки вже розпочались у Австралії, а прем'єра призначена на 2023 рік.

У фільмі "Шалений Макс: дорога гніву” 2015 року одноруку бунтарку Фуріосу зіграла Шарліз Терон. У новій картині роль молодої Фуріоси виконала Аня Тейлор-Джой.

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Оскільки Голлівуд залишається на карантині, незліченна кількість кіностудій переїхала до Австралії, де можна продовжувати зйомки. Серед них і студія Warner Bros, яка працює над пріквелом (передісторією) до “Шаленого Макса”. Цей факт має потішити шанувальників картини, оскільки перші три фільми, в яких головну роль виконував Мел Гібсон, були зняті в Австралії.

Четвертий фільм, 2015 року, вивів на сцену Тома Харді у ролі Макса і поєднав його з Фуріосою у виконанні Шарліз Терон. Цей фільм був знятий у Намібії, оскільки зйомки в Австралії були неможливі, через сезон дощів.

“Божевільний Макс: Фуріоса” розповість історію до подій на “дорозі гніву”, тому в акторському складі відбулись міни. Аня Тейлор-Джой – молода Фуріоса, а компанію їй складе Кріс Хемсворт.

кадри з фільму “Шалений Макс: дорога гніву”

Режисер Джордж Міллер сказав, що автомобілі для фільму вже будуються. Він також зазначив, що сюжетна історія хронологічно охоплює кілька років, на відміну від коротких термінів “дороги гніву”.