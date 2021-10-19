Уникальные арт-кары были созданы для продвижения кинокартины Eternals (Вечные) от Marvel.

Чтобы отпраздновать выход на экраны "Вечных" от студии Marvel, бренд Lexus совместно со студией создал 10 концептуальных автомобилей на тему 10 персонажей-супергероев из фильма.

Смотрите также: На продажу выставили 13 машин из фильма "Безумный Макс: дорога гнева"

Каждый автомобиль из коллекции "вечных" имеет особый дизайн кузова, что перекликается с суперспособностями и образами киногероев. Все 10, однако, имеют одинаковое золотое сияние, исходящее от решетки радиатора и нижней части кузова, отражая общий энергетический признак героев, что является отсылкой к фильму.

Основные моменты дизайна, согласно Lexus:

Ajak x Lexus GX

Аяк, которую играет Сальма Хайек, является могущественной, командной женщиной. Она сочетается с одним из сильнейших внедорожников – GX.

Druig x Lexus GX

Друиг, которого сыграл Барри Кеоган, является неким бунтарем в фильме, с необычайной силой и выносливостью, что делает GX отличным аналогом для его характера.

Gilgamesh x Lexus LX

Как сильнейший Вечный, Гильгамеш, которого играет Дон Ли, является родственной душой с самым большим, самым мощным внедорожником Lexus – LX.

Ikaris x Lexus LS

LS – роскошный флагманский седан Lexus является идеальным сочетанием для тактического лидера Вечных Икара (Икарис), которого играет Ричард Мэдден.

Kingo x Lexus IS

Кинго в исполнении Кумаила Нанджани сочетается со смелым, сильным Lexus IS, которым он управляет в видеоролике Lexus и Marvel Studios "Автостоянка" (ниже на странице).

Makkari x Lexus RC F Track Edition

Самый быстрый из Вечных – Маккари (Меркурий), которого играет Лорен Ридлофф, идеально сочетается с самым быстрым автомобилем в линейке Lexus – RC F Track Edition.

Phastos x Lexus LX

Технологическому гуру команды Вечных Фастос (Гефест), в исполнении Брайана Тайри Генри, идеально подходит LX, начиненный технологиями.

Sersi x Lexus RC F

Один из самых мощных автомобилей Lexus – RC F, сочетается с одним из самых мощных персонажей в фильме – Серсеей в исполнении Джеммы Чан.

Sprite x Lexus NX

NX, кроссовер, который способен на все, идеально дополняет способность к созданию иллюзий персонажа Спрайт, которую играет Лия МакГью.

Thena x Lexus LC 500

Тэна, которую играет Анджелина Джоли, естественным образом сочетается с гладким и стильным Lexus LC 500.

Премьера фильма "Вечные" в Украине состоится 4 ноября, одновременно с выходом картины на большие экраны по всему миру.