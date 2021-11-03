09:09, 3 ноября 0

Совершенно новое поколение кроссовера Lexus NX технически изменилось на 95%. Но снаружи он выглядит как после рестайлинга. Во время тест-драйва узнаем, насколько кардинально изменилось его поведение.

Знакомство украинских журналистов с новым Lexus NX состоялось в испанской Пальма-де-Майорке, хотя в это время на острове постоянно лили дожди. Впрочем, такая погода позволила нам опробовать машину в разных дорожных условиях.

Полностью новая модель

Причина очень осторожного изменения внешности – в популярности прошлого поколения NX. В Европе эту модель покупают чаще всего среди других “Лексусов”, в целом с 2014 года они разошлись миллионным тиражом. И это недешевый премиум-бренд! В Украине NX – второй по объему продаж Lexus после RX.

Что же изменилось больше всего? Новый NX создан на платформе GA-K, которую мы знаем по Lexus ES и Toyota RAV4. Это позволило увеличить размеры на 20 мм в длину и расширить на 30 мм колесную базу. Увеличился и путь.

Решетка радиатора получила U-образные элементы, она стала более вертикальной. Капот будто вытянулся, а корма – наоборот, стала короче, как и свесы кузова. NX получил светодиодные фары с узенькой оптикой, у которой есть адаптивная система дальнего света. Японцы хорошо поработали над аэродинамикой: на крыше формируется оптимальный аэродинамический поток, а защиту моторного отсека покрыли ямками, как у мячика для гольфа: они формируют вихри, улучшающие обтекаемость.

Впрочем, клиренс оставили неплохой, как для кроссовера, и он зависит от размера “обуви” машины: если NX “обут” в 18-дюймовые диски, то дорожный просвет достигает 185 мм, а с 20-дюймовыми дисками в комплектации Luxury – все 195 мм.

Объем багажника – 520 литров (было меньше 500), а если сложить спинки, то влезет 1 411 л. Крышка багажника открывается всего за 4 секунды, вдвое быстрее, чем у предшественника! Багажный отсек стал глубже, а в подполье у гибридной версии вместо бокса для мелких вещей – стартовый аккумулятор. Интересно, что сабвуфер вмонтирован в заднюю часть бампера, поэтому он не съедает объем для вещей.

Для нового NX доступно 11 цветов, причем два из них имеют интересную технологию нанесения. Пигменты наносятся 5 слоями, затем полируются для получения глубокого блеска. Версию F-Sport легко узнать по черным элементам – дискам, решеткам, другим деталям.

Больше информации о новом Lexus NX

Традиции – в современность

Японцы не преминули при создании новой машины использовать свои тысячелетние традиции. К примеру, на этот раз взяли за основу древнюю концепцию “Тазуна” для обустройства водительского места. Ранее японцы обозначали им процесс управления коня всадником с помощью уздечки. В автомобильном мире эта концепция превратилась в стремление “привязать” руки водителя к рулю, а глаза исключительно к дороге. Поэтому в новом NX все мультимедийные средства спроектированы так, чтобы облегчить процесс управления.

К примеру, у многих автомобилей есть вывод основной информации о поездке прямо на лобовое стекло, с помощью проекционного изображения. В новом Lexus NX связали этот экран с кнопками на руле. Во-первых, эти кнопки сенсорные и облегчают управление ими. Во-вторых, их функции можно изменять в зависимости от предпочтений водителя. А поскольку кнопок много и водитель может забыть, чем именно они управляют, на проекционном экране появляются подсказки, как только руки касаются кнопок на руле. Реально удобно и гениально!

Еще одна поразительная инновация – 14-дюймовый сенсорный экран, с помощью которого можно управлять большинством функций автомобиля и мультимедиа. Экран развернут к водителю, а его яркость, контраст и цвета, видимо, на уровне современных смартфонов Apple. Быстродействие улучшено, по сравнению с предшественником, в четыре раза. Наиболее впечатляюще на нем выглядит трехмерная навигационная система. Исчез тот странный тачпад, который был на центральном тоннеле “Лексусов” прошлых поколений. Впрочем, немного “физических” кнопок осталось: их количество в новом NX уменьшено с 78 до 45.

А вот что мне не понравилось в NX, так это цифровое зеркало заднего вида, которое показывает картинку заднего вида (доступно только в топ-версии). И хотя в нем можно изменять масштаб, но изображение слишком яркое. Да и сфокусировать взгляд на таком изображении сложно.

Одно из самых больших новшеств, что касается дверей, – это кнопка электропривода открывания дверей, которая называется E-Latch. Она может и не так быстро работает, но имеет новый функционал, потому что не позволит открыть дверь, если кто-то двигается сзади, и не допустит столкновения.

В новой аудиосистеме Mark Levinson 7 динамиков и 25-сантиметровый сабвуфер, обеспечивающий охват звука с 360 градусов.

Эволюция совершенства

Первый тест на Пальма-де-Майорка – за рулем гибридной версии NX350h. Он также использует бензиновый двигатель мощностью 2,5 литра, который работает по циклу Аткинсона. Здесь мощные электромоторы, другая батарея и электроника, поэтому суммарная мощность гибридной установки составляет 244 силы. Такой гибрид быстрее предшественника и набирает сотню за 7,7 секунд.

Для улучшения управляемости у нового NX значительно сниженный центр масс, уменьшенный вес некоторых деталей подвески, за счет использования современных материалов более жесткий кузов, появилось немало алюминиевых панелей снаружи и внутри. Руль стал на 20% острее, теперь он еще и с переменным передаточным числом.

Впрочем, несмотря на то, что над поведением ходовой работали японские гонщики на трассе Шимояма, NX в первую очередь – комфортный автомобиль. Кажется даже с более мягкой подвеской, чем в прошлой генерации. Даже когда переходишь в режим “Спорт”, кроссовер все равно не пытается быть суперкаром и остается разве что чуть-чуть более динамичным, однако все таким же комфортным.

Если в скоростных виражах гибридный NX не впечатляет, то город – его стихия. Эта машина стала еще экономичнее, ее расход горючего уменьшился на 20% и вкладывается в 6 литров на сотню. При этом организаторы говорят, что 44 процента маршрута тест-драйва проезжали исключительно на электричестве, хотя я так не смог.

Инженеры уверены, что NX самый тихий в классе. И не потому, что это гибрид, едущий бесшумно в электрическом режиме, а потому что здесь акустическое лобовое и боковое стекло, вспененный материал в стойках и арках, а вдобавок – еще и система активного шумоподавления.

А еще новый NX получил новую версию комплексной системы безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения. Благодаря ей машина лучше удерживается в пределах полосы, улучшенный адаптивный круиз-контроль. Автомобиль умеет автоматически тормозить перед пешеходами и велосипедистами, при этом распознает даже столбы и деревья.

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Быстрее – в спорт плюс

Главной сенсацией с точки зрения силовых агрегатов стало появление первого в истории модели NX плагин-гибрида суммарной мощностью 309 сил. Он использует 18-киловатт-часовую батарею, которая дает возможность проехать 76 км или даже 98 км в городе. А на чистом электричестве авто может разогнаться до 135 км/ч.

Но есть и чисто бензиновые версии – турбо- и атмосферная. К примеру, для украинского рынка доступен 2,5-литровый атмосферик, развивающий 207 лошадиных сил (он известен нам по модели ES). А еще 2,4-литровый турбо на 279 сил. Для сравнения впечатлений от динамики после гибрида пересаживаюсь в наиболее мощный NX с турбомотором NX350.

Да это же совсем другое дело! Тем более что мы выбрались хоть и на мокрый, но серпантин, и я реально кайфую по сравнению с управлением гибридом. Вплоть до 430 Нм момента – ускорение чувствуется гораздо лучше. Хотя по секундам вроде бы и не скажешь – всего 0,7 секунды разницы. Видимо, ощущения на серпантинах сильнее из-за того, что машина лучше цепляется в поворотах. Ведь у нас версия F-Sport со спортивной подвеской, адаптивными амортизаторами, умеющими изменять степень жесткости (хотя шины те же, что были на гибриде). А может быть и другие настройки электроники. Ведь кроме режима Sport в версии F-Sport есть еще режим Sport+. Впрочем, этот мотор не очень охотно крутится до высоких оборотов.

Главный вывод о подвеске – новое поколение NX воспринимается немного более мягким, чем предшественник. Даже F-Sport кажется более комфортным, не говоря уже о гибриде. Хотя для верности следует попробовать его на украинских дорогах.

Интересно, что у гибрида NX350 h полный привод обеспечивает дополнительный электродвигатель на задней оси, а крутящий момент распределяется в соотношении от 100:0 до 20:80. В NX 350 с турбомотором используется система постоянного полного привода с распределением момента от 75:25 до 50:50. В полноприводных версиях появился также внедорожный режим Trail Mode.

Хороший знакомый

Конечно, на острове Майорка любой автомобиль воспринимается слишком положительно – море, воздух, качественные дороги и шикарные пейзажи дают о себе знать. В Украине ощущения обычно немного “приземляются”.

Заказать тест-драйв нового Lexus NX

Однако впечатления от этого “Лексуса” вряд ли сильно изменятся на отечественных территориях. Технологичность нового NX на голову выше, чем у предшественника, он стал лучше во многих нюансах, однако остался тем “Лексусом”, который мы хорошо знаем. К тому же, существенно увеличился выбор – от экономного и комфортного гибрида до темпераментного F-Sport или вообще взрывного плагин-гибрида (к сожалению, пока недоступен для Украины). Поэтому на новый NX должны обратить внимание те, кто раньше бренд Lexus обходил стороной.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Lexus