Toyota RAV4 - один из лидеров рынка новых авто в Украине. Узнаем, за что этот кроссовер так любят украинцы.

Современные кроссоверы будто созданы для Украины – высокий клиренс, вместительный салон и багажник, энергоемкая подвеска. Все эти качества идеально подходят для местных дорог и для требований украинцев к идеальному автомобилю.

Чтобы ямы не очень чувствовались, на бордюр можно было выехать для парковки, порой на рыбалку или в деревню съездить, да еще и урожай с дачи привезти. А еще – чтобы выглядел прилично и надежным был. Все это есть в Toyota RAV4, поэтому этот тест-драйв можно было бы закончить на этой радостной ноте. Однако не все так однозначно – поэтому остановимся на нескольких нюансах.

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Внешность

Toyota RAV4 всегда была популярным автомобилем. Возможно, за исключением первой серии, когда еще компактные кроссоверы “не распробовали”. Но нынешняя генерация существенно отличается от прошлых – вместо плавных обводов кузова – острые грани, квадратные накладки на арки колес, геометрические фигуры оптики.

Внутри тоже меньше намека на семейный уют, чем на приключения по бездорожью. Четкие "олдскульные" приборы, экран со многими физическими кнопками, массивные тумблеры, а крутилка регулировки климат-контроля вообще в форме прорезиненного конуса – будто за ее можно хвататься грязными руками или в зимних перчатках.

Таким образом, городской кроссовер стал похож на брутальный внедорожник, который может не вылезать из грязи и песка. Хотя технически остался типичным произведением для мегаполиса. Такая реинкарнация пришлась по вкусу потребителям – и теперь за рулем RAV4 уже не так часто, как в прошлых поколениях, можно увидеть женщин. Да, он перестал быть "Равчиком", а стал "Равом", и это увеличило его аудиторию.

Пространство

Новый Toyota RAV4 не только кажется большим и крепким. В салоне тоже места более чем достаточно – ровные линии, прямые углы. Передние и задние сиденья удобны как для людей среднего роста, так и статного телосложения – места достаточно и для ног, и для головы. Кроме того, задний ряд можно регулировать таким образом, чтобы сидеть полулежа. Впрочем, пристегиваться обязательно – датчики наличия людей на заднем ряду тоже есть. Также пассажирам второго ряда предоставлена ​​возможность подогрева сидений, зарядки телефона и управления потоками вентиляции (температуру в салоне регулируют спереди).

Багажник в 580 литров более чем достаточный, а если надо перевезти стиральную машинку, задний ряд складывается вровень с полом. В нашей комплектации есть кнопка закрытия дверей багажника, причем она резиновая – опять напоминание о возможности использования грязными руками.

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Начинка

Привычка "Тойоты" наделять свои автомобили только проверенными решениями делала их автомобили надежными, но не самыми технологичными. В этом RAV4 все "блага автомобилизации" двадцатых годов второго тысячелетия уже есть, причем не обязательно на топ-версии.

Здесь есть комплекc систем активной безопасности Toyota Safety Sense, которая включает и сдерживания в полосе движения, и активный круиз-контроль, а также самостоятельное торможение при выезде со стоянки при обнаружении препятствия. На большом дисплее отображается вид автомобиля “сверху”, что способствует филигранной парковке в переполненных дворах. Крупные клавиши подогрева сидений имеют еще одну функцию – включения их вентиляции.

"Дружба" со смартфонами тоже взаимная – беспроводная зарядка, AppleCarPlay, AndroidAuto, Mirror Link. Правда, пока с помощью проводной связи, но подождем рестайлинга...

Впрочем, даже в максимальной комплектации нет мультимедийной панели приборов для водителя – только большой экран между тахометром и спидометром. Поэтому для отслеживания навигации надо смотреть в сторону – на центральный экран. Даже на топ-версии не доступно проекционное изображение на лобовое стекло, панорамная крыша, шторки на окнах задних дверей. Зато среди опций есть "набор туриста" – рейлинги, подножки, прицепные устройства для различных типов прицепов и аксессуары для перевозки туристического снаряжения.

На ходу

На выбор украинских потребителей предлагается несколько силовых агрегатов. Двухлитровый бензиновый двигатель с механикой или вариатором, обычный гибрид с 2,5-литровым бензиновым мотором или Plug-In с возможностью подзаряжаться от электрической сети. Дизелей в этом поколении нету, они и раньше "на японцах" не были слишком популярными. Привод может быть как полным, так и передним, причем как в бензиновой версии, так и в гибридной.

У нас на тесте – самый популярный 2,0-литровый бензиновый двигатель на 173 лошадиных сил с вариатором и полным приводом. Он неплохо "везет" на старте, однако на высоких оборотах выдает больше шума, чем ускорения. Несколько меняет характер режим трансмиссии, однако не очень существенно. В “спорте” обороты повышены, характер несколько более резкий. Но и рыка двигателя больше – долго так не поездишь, надоедает. Наша версия набирает "сотню" аж за 11 секунд, для современного кроссовера это несколько многовато. Более динамичные гибридные версии (6,2 – 8,4 секунды), но сегодня не о них.

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Впрочем, бензиновый двигатель на 173 силы в большинстве дорожных ситуаций достаточный для этого кроссовера, и потребляет он “как все” – 10-11 литров на сотню в городских условиях.

Подвеска

Неровные украинские дороги, которые никак не отремонтирует ни одно правительство даже с миллиардными затратами, Toyota RAV4 преодолевает легко. Мелкие ямки практически не ощущаются, а более глубокие кроссовер переваривает с эдаким равнодушием – вы же видели его внешность? Даже высокие "лежачие полицейские" не вызывают слишком неприятных ощущений. Из-за этого средняя скорость езды по разбитым дорогам в RAV4 несколько выше среднего.

Да, на асфальте на нем не погоняешь – четкость руля хоть и улучшилась, но это же Toyota, тем более кроссовер. В поворотах благодаря фирменной системе курсовой устойчивости и полному приводу автомобиль притормаживает внутреннее к повороту колесо, поэтому машина едет по четкой траектории.

Для преодоления бездорожья здесь есть джойстик выбора покрытия (снег, камни, грязь) и кнопка принудительного спуска с горы. С полным приводом, мощным пластиковым обвесом и клиренсом в 195 см можно попробовать, но в другой раз.

Вывод

Toyota RAV4 в бензиновой версии – автомобиль, к которому не надо привыкать. В нем "все на своих местах", как по эргономике, так и по поведению. Владелец получает от него то, что и ожидал – универсальность, комфорт, удобство и надежность. Он не подведет ни на скоростной трассе, ни при перевозке урожая с дачи. И если быстро не надоест, может задержаться в семье на добрый десяток лет.