Toyota RAV4 – один з лідерів ринку нових авто в Україні. Дізнаємось, за що цей кросовер так люблять українці.

Сучасні кросовери ніби створені для України – високий кліренс, місткий салон та багажник, енергоємна підвіска. Всі ці якості ідеально підходять для місцевих доріг та для вимог українців до ідеального автомобіля.

Щоб ями не дуже відчувались, на бордюр можна виїхати для парковки, деколи на рибалку чи в село з'їздити, та ще й урожай з дачі привезти. А ще – щоб виглядав пристойно та надійним був. Усе це є в Toyota RAV4, тому цей тест-драйв можна було б закінчити на цій радісній ноті. Однак не все так однозначно – тому зупинимось на кількох нюансах.

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Зовнішність

Toyota RAV4 завжди була популярним автомобілем. Можливо, за виключенням першої серії, коли ще компактні кросовери "не розпробували". Але нинішня генерація суттєво відрізняється від минулих – замість плавних обводів кузова – гострі грані, квадратні накладки на арки коліс, геометричні фігури оптики.

Всередині теж менше натяку на сімейний затишок, аніж на пригоди бездоріжжям. Чіткі "олдскульні" прилади, екран з багатьма фізичними кнопками, масивні тумблери, а крутилка регулювання клімат-контролю взагалі у формі прогумованого конуса – ніби за неї можна хапатись брудними руками чи в зимових рукавицях.

Таким чином, міський кросовер став схожим на брутальний позашляховик, який може не вилазити з бруду та піску. Хоча технічно залишився типовим витвором для мегаполісу. Така реінкарнація припала до смаку споживачам – і тепер за кермом RAV4 вже не так часто, як у минулих поколіннях, можна побачити жінок. Так, він перестав бути "Равчиком", а став “Равом”, і це збільшило його аудиторію.

Простір

Новий Toyota RAV4 не лише здається великим та міцним. В салоні теж місця більш ніж достатньо – рівні лінії, прямі кути. Передні та задні сидіння зручні як для людей середнього росту, так і статної статури – місця достатньо як для ніг, так і для голови. Окрім того, задній ряд можна регулювати таким чином, щоб сидіти напівлежачи. Втім, пристібатись обов'язково – датчики наявності людей на задньому ряду теж є. Натомість пасажирам другого ряду надано можливість підігріву сидінь, зарядки телефону та керування потоками вентиляції (температуру в салоні регулюють спереду).

Багажник у 580 літрів більш ніж достатній, а якщо треба перевезти пральну машинку, задній ряд складається врівень з підлогою. У нашій комплектації є кнопка замикання дверцят багажника, причому вона гумова – знову нагадування про можливість використання брудними руками.

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Начинка

Звичка "Тойоти" наділяти свої автомобілі лише перевіреними рішеннями робила їх автомобілі надійними, але не найбільш технологічними. У цьому RAV4 всі "блага автомобілізації" двадцятих років другого століття вже є, причому не обов'язково на топверсії.

Тут є комплекc систем активної безпеки Toyota Safety Sense, яка включає й стримування в смузі руху, і активний круїз-контроль, і навіть самостійне гальмування при виїзді зі стоянки при виявленні перешкоди. На великому дисплеї відображається вид автомобіля "зверху", що сприяє філігранній парковці у переповнених дворах. А великі клавіші підігріву сидінь мають ще одну функцію – вмикання їх вентиляції.

"Дружба" зі смартфонами теж взаємна – безпровідна зарядка, AppleCarPlay, AndroidAuto, Mirror Link. Щоправда, поки що за допомогою дротового зв'язку, але почекаємо рестайлінгу…

Втім, навіть в максимальній комплектації немає мультимедійної панелі приладів для водія – лише великий екран між тахометром та спідометром. Тому для відслідковування навігації треба дивитись вбік – на центральний екран. Навіть на топверсії не доступні проєкційне зображення на лобове скло, панорамний дах, шторки на вікнах задніх дверей. Натомість серед опцій є "набір туриста" – рейлінги, підніжки, причіпні пристрої для різних типів причепів та аксесуари для перевезення туристичного спорядження.

На ходу

На вибір українських споживачів пропонується кілька силових агрегатів. Дволітровий бензиновик з механікою чи варіатором, звичайний гібрид з 2,5-літровим бензиновим мотором чи Plug-In з можливістю підзаряджатися з електричної мережі. Дизелів в цьому поколінні нема, вони й раніше "на японцях" не були надто популярними. Привод може бути як повним, так і переднім, причому як в бензиновій версії, так і в гібридній.

У нас на тесті – найбільш популярний 2,0-літровий бензиновий двигун на 173 кінських сил з варіатором та повним приводом. Він непогано "везе" на старті, однак на високих обертах видає більше шуму, ніж прискорення. Дещо змінює характер режим трансмісії, однак не дуже суттєво. В "спорті" оберти підвищені, характер трохи більш різкий. Але і рику двигуна більше – довго так не поїздиш, набридає. Наша версія набирає "сотню" аж за 11 секунд, для сучасного кросовера це дещо забагато. Більш динамічні гібридні версії (6,2 – 8,4 секунди), але сьогодні не про них.

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Втім, бензиновий двигун на 173 сили в більшості дорожніх ситуацій достатній цьому кросоверу, та й споживає він "як усі" – 10-11 літрів на сотню в міських умовах.

Підвіска

Нерівні українські дороги, які ніяк не відремонтує жодний уряд навіть з мільярдними витратами, Toyota RAV4 долає легко. Дрібні ямки практично не відчуваються, а більш глибокі кросовер переварює з такою собі байдужістю – ви ж бачили його зовнішність? Навіть високі "лежачі поліцейські" не викликають надто неприємних відчуттів. Через це середня швидкість їзди розбитими дорогами у RAV4 дещо вища за середню.

Так, на асфальті на ньому не поганяєш – чіткість керма хоч і покращилась, але це ж не Toyota, тим більше кросовер. В поворотах завдяки фірмовій системі курсової стабільності та повному приводу автомобіль пригальмовує внутрішнє до повороту колесо, тому машина їде по чіткій траєкторії.

Для долання бездоріжжя тут є джойстик вибору покриття (сніг, камені, бруд) та кнопка примусового спуску с гори. З повним приводом, потужним пластиковим обвісом та кліренсом у 195 см можна спробувати, однак іншим разом.

Висновок

Toyota RAV4 у бензиновій версії – автомобіль, до якого не треба звикати. У ньому "все на своїх місцях", як за ергономікою, так і за поведінкою. Власник отримує від нього саме, що й чекав – універсальність, комфорт, зручність та надійність. Він не підведе ні на швидкісній трасі, ні при перевезенні врожаю з дачі. І якщо швидко не набридне, може затриматись в сім'ї на добрий десяток років.