У патентному відомстві були виявлені зображення двох кросоверів: компактного та середньорозмірного. Вони повинні з'явитися на ринку протягом п'яти років.

Car Advice повідомляє, що обидві електричні новинки використовують глобальну модульну архітектуру TNGA, що може означати їх появу на ринках країн усього світу.

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Зображення обох кросоверів, що з'явились у Мережі, демонструють однаковий принцип дизайну. Вони виконані в єдиній стилістиці, а їх пластичні кузови нагадують про RAV4 та CH-R.

Можна помітити, що у електрокарів будуть висувні дверні ручки, а також камери заднього виду, замість дзеркал.

Фото: безіменні електричні кросовери Toyota / Car Advice

Toyota має плани на найближчі п’ять років з розвитку напрямку електрокарів. В рамках стратегії на ринок повинні вийти десять повністю електричних автомобілів – три кроссовера, два мінівена і один універсал. Схоже, ця парочка входить у їх число.

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