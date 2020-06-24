В патентном ведомстве были обнаружены изображения двух кроссоверов: компактного и среднеразмерного. Они должны появиться на рынке в течение пяти лет.

Car Advice сообщает, что обе электрические новинки используют глобальную модульную архитектуру TNGA, что может означать их появление на рынках стран всего мира.

Также интересно: Opel Mokka нового поколения представлен официально: теперь это электрокар

Изображения обоих кроссоверов, которые появились в сети, демонстрируют одинаковый принцип дизайна. Они выполнены в единой стилистике, а их пластические кузова напоминают о RAV4 и CH-R.

Можно заметить, что у электрокаров будут выдвижные дверные ручки, а также камеры заднего вида, вместо зеркал.

Фото: безымянные электрические кроссоверы Toyota / Car Advice

Toyota имеет планы на ближайшие пять лет по развитию направления электрокаров. В рамках стратегии на рынок должны выйти десять полностью электрических автомобилей – три кроссовера, два минивэна и один универсал. Похоже, эта парочка входит в их число.

Смотрите также: Шпионы показали электрический кроссовер Volkswagen ID 4