14:14, 2 февраля 0

Я давно хотел попасть в Грузию, но все ждал хорошего повода. Он наступил: Сакартвело, так грузины называют свою страну, я открыл для себя за рулем нового поколения Lexus LX.

Тбилиси оказался маленькой, но уютной столицей. Единственное, что режет глаз туристам, в том числе и нашим, это манера езды местных водителей – все как один игнорируют указатели поворотов и перестраиваются по принципу: кто первый, тот и успел. Автопарк значительно более старый, чем в Украине, поэтому сверхновый Lexus LX выделялся в трафике. Однако, выехав утром из столицы, мы сразу взяли курс на границу с Азербайджаном, где расположен монастырь Давида Гареджи. По дороге проезжали такие места, что дух захватывало. Поэтому легко нашли локацию для фото– и видеосъемки.

Первый LX появился еще в 1996 году и с тех пор было продано полмиллиона внедорожников. Так что получается, что у нас в руках уже четвертое поколение. Более того, предшественник оказался долгожителем, потому что продержался на конвейере 14 лет. Именно с него началась история LX в Украине, с 2008 года у нас было продано 2 772 авто. Более того, большой внедорожник стал третьей самой важной моделью для марки на нашем рынке. Да и в принципе в премиальном F-SUV, где занимает 20% своего рынка, Lexus смотрится неплохо. Теперь будет смотреться еще лучше.

Вынуждены уважать

Вы же, наверное, знаете, что в грузинском застолье важно поразить гостя размахом и масштабом. То же касается и "Лексуса". И сейчас не только о размерах этого автомобиля, а о том, как он выглядит. И хоть понимаешь, что создали его с Land Cruiser 300, однако видно, что дизайнеры Lexus не зря едят свой хлеб. Им удалось одеть большой внедорожник в солидный костюм. Решетка радиатора занимает львиную долю передка. Она избавилась от хромированного контура, это должно улучшать аэродинамику. Но выглядит солидно, даже очень. И может найдутся злые языки, которые скажут, что она напоминает дорогой полотенцесушитель, но увидев такое количество хрома в зеркале заднего вида, будут уступать дорогу все.

Еще одна черта, которой выделяется LX – это оптика, называемая BladeScan. Это японский вариант матричных фар, которые за счет работы подвижного зеркала и светодиодов умеют вырезать из светового потока встречные машины, чтобы не ослеплять их водителей.

Теперь японский производитель, как и многие европейские бренды, решил отказаться от индексации объема моторов и перейти на мощность. Учитывая, что теперь под капотом LX 600 установлен 3,5-литровый бензиновый мотор с 415 силами. Но он мощнее предшественника LX570, который имел 367 сил, поэтому и индекс выше – "600". У дизеля будет 500d. Для украинского рынка Lexus подготовил две комплектации. Дизельная LX 500d будет предлагаться в исполнении Luxury, а LX600 появится только в четырехместной Superior.

Больше информации о Lexus LX в Украине.

Новый стиль и на багажнике, потому что вместо логотипа на его дверях мы видим буквы с названием марки и сплошную ленту светодиодов, соединившую фонари. Под дверью багажника обычно много места для чемоданов. В дизельной версии со сплошным третьим рядом в багажник входит 1109 литров, а в VIP-комплектации, так как кресла отодвинуты немного назад, багажник немного меньше и вмещает 767 литров.

VIP-атмосфера

Главной новостью относительно салона стало появление заднего VIP-ряда, доступного исключительно для версии LX600 Superior. Фактически это 4-х местный салон, в котором задний ряд напоминает дорогой кабинет, или даже место в бизнес-классе самолета. Ведь здесь установлено два кресла, которые могут раскладываться. Конечно, главное здесь – правое сиденье. Ведь кроме того, что оно умеет наклонять спинку на 48 градусов и раскладываться в кровать, перед ним еще и на 110 см отъезжает вперед пассажирское кресло. А для большего комфорта со спинки переднего сиденья уезжает подставка для ног. То есть так обустраивается атаманка, которую можно оценить особенно в Грузии после застолья, чтобы отдохнуть после обеда.

На спинках обоих передних кресел также есть экраны мультимедийной системы, к которым можно через HDMI подключить носители, например игровую приставку для детей или компьютер с презентацией. Впервые в своей истории LX предлагает такой уровень комфорта для пассажиров второго ряда. Кресла комфортны, имеют огромные, хоть и мягкие валики боковой поддержки.

Всеми настройками задние пассажиры второго ряда могут управлять с помощью сенсорного экрана на 11,6 дюймов. Можно изменять настройки аудиосистемы, климат-контроля и массажера на 7 программ. Интересно обустроена и работа климатической системы. Прямо над задними пассажирами есть дефлекторы, через которые сверху подаётся воздух, медленно обтекая фигуру со всех сторон. Lexus называет это "воздушным душем". К услугам пассажиров на заднем ряду – также шторка на окно, чтобы отгородиться от внешнего мира. И обе украинские комплектации будут оснащаться премиальной аудиосистемой Mark Levinson с 25 динамиками и сабвуфером. К тому же в исполнении с VIP-рядом не 10, а 12 подушек безопасности. Правда, процесс посадки-высадки на задний ряд выглядит не таким уж простым. Не только из-за больших валиков боковой поддержки, но и из-за солидной высоты. Поэтому сначала нужно встать на подножку.

Но не только это изменилось в салоне. Не узнать и рабочее место водителя. Если раньше у LX была концепция с одним монитором посредине, то теперь на центральной консоли их два. Вверху большой 12,3-дюймовый экран с высококачественной картинкой. Стала гораздо быстрее работать мультимедийная система. На верхний экран выводится и картинка Multi Terrain Monitor, показывающая не только то, что делается под передним бампером, но и под задним. Меньший нижний монитор имеет худшую графику, правда и отвечает за меньшее количество функций.

Теперь руль греется полностью, а не только отдельные секции. Перед глазами водителя 10-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле. На цифровой 8-дюймовой приборной панели картинка не сильно меняется при переключении режимов. Разве что красным подсвечивается в настройке Sport+. Интересно, что педали газа и тормозов разнесены шире, чтобы на бездорожье не цепляться обувью.

Обе комплектации, которые будут предлагать в Украине, будут иметь кнопку запуска мотора, умеющую распознавать отпечаток пальца одного из десяти совладельцев. Также в обеих версиях – цифровое салонное зеркало и доводчики дверей. Из декора следует подчеркнуть вставки с рисунком "перьев сокола", которые изготавливаются вручную. Несмотря на то, что в кресле водителя есть целых 10 направлений регулировки, в машине за $144 тысячи мне не хватало простого массажера в водительском кресле.

Также интересно тест-драйв Lexus NX

Дорожный тест

До того, как мы добрались до нашего внедорожного маршрута, проехали немало по асфальту. Уже первые километры позволили понять, что новичок послушнее предшественника. Lexus теперь официально называет LX вседорожником. Это значит, что он стал лучше вести себя на асфальте. И речь пока только об обычных версиях. Более драйверский F-Sport появится у нас ориентировочно в 2023 году.

В отличие от прошлой генерации, в нем установлен электроусилитель руля. Это не только позволило внедрить многочисленных электронных ассистентов, например, объезжать пешеходов в экстренных ситуациях. Но и сделали систему комфортной посадки/высадки, когда руль отъезжает вперед. Хотя сам руль не кажется слишком острым. От упора до упора он производит 3,2 оборота. Но остроту можно менять. Поэтому есть разные режимы – кроме Eco – Normal, Sport, Sport+ и Custom. Но отличия есть не только в остроте руля, но и в настройках адаптивной подвески. Ведь в новом LX установлены амортизаторы, умеющие изменять степень жесткости, поднимать или опускать кузов.

У ходовой есть четыре уровня высоты кузова: Normal, High 1 и High 2, а также Low. В положении Normal новый LХ располагается на 23 мм ниже предшественника, таким образом это позволило получить лучшую аэродинамику и устойчивость на дороге. Также для удобства выхода пассажиров кузов в режиме Low опускается на 27 мм. А максимально поднимается относительно самого низкого положения на 110 мм. И смена высоты происходит вдвое быстрее, чем у предшественника.

Теперь, в отличие от предшественника, адаптивная подвеска научилась гасить колебания при разгоне – торможении. Внедорожник меньше клюет на снижении скорости и садится на корму при разгонах. И так же нивелирует крены в быстрых виражах. К тому же в подвеске имеется пневмобаллон, позволяющий изменять жесткость пружин. И в самом комфортном режиме на каменистой дороге у меня даже голос не дрожит, – и это на 22-дюймовых дисках. То есть, вот эта комбинация "600-й Lexus" скрывает тайный смысл – ведь это первый внедорожник, который по бездорожью едет, как лимузин.

Наш первый день знакомства с LX 600 был достаточно насыщенным. Удалось добраться до монастыря Давида Гареджи, который находится на границе Грузии и Азербайджана. Он высечен прямо в скале. Здесь много интересного, например есть череп, которому миллион восемьсот тысяч лет. Если верить исследованиям, он принадлежал одному из первых европейцев. А еще грузины свято верят в то, что именно в Грузии изобрели вино. И этому невозможно не поверить.

Ни для кого не секрет, что в новом LX использована та же платформа и аналогичные моторы, что и у Land Cruiser 300. То есть LX 600 приводится с бензиновым 3,5-литровиком с двумя турбинами на 415 сил и 650 Нм момента. У дизеля 299 сил и 700 Нм, но большее количество тяги не дает ему возможности лучше разгоняться. Бензиновый мотор веселее и набирает сотню за 6,9 с, а дизель – на секунду медленнее. Но максималка у обоих ограничена на отметке 210 км/ч.

Также интересно JAOS показал LX для настоящего бездорожья

Новые моторы комбинируются с АКП на 10 передач. В трансмиссии первая передача сделана более короткой, чтобы Lexus лучше трогался с места и лучше тянул на бездорожье. А десятая сделана длиннее, чтобы было меньше шума на высокой скорости. Теперь гидротрансформатор блокируется гораздо раньше и в более широком диапазоне оборотов. Кстати, о шуме. Здесь установлена ​​активная система подавления шумов. То есть микрофон в салоне измеряет уровень шума и через динамики издает на противофазе частоты, которые нивелируют ненужные звуки.

Бензин и дизель

На предшественнике чувствовалось, что очень мягкое шасси не справлялось с возможностями бензинового мотора на 367 сил. Теперь все гораздо лучше. И тормозит 2,7-тонный внедорожник лучше, потому что увеличились тормозные диски, все они вентилируемые, и передние имеют суппорты с четырьмя поршнями.

Что касается экономичности, то на бездорожье при средней скорости в 40 км/ч бензиновый LX 600 сжигал в среднем 18 литров на каждые 100 км. Дизель ожидаемо оказался более экономичным. LX 500d в подобных режимах редко "вылезал" за 12 литров. Мы даже не особенно боялись потеряться в горах и степях, ведь запаса горючего хватало. Если в дизельной версии бак вмещает 80 литров, то в бензиновой есть еще дополнительный на 30 литров.

Второй день тест-драйва мы провели за рулем дизельной версии. Оказалось, что звучание дизеля местами мне нравится даже больше, чем бензинового. Кажется, что система усиления звучания мотора в LX 500d работает гораздо эффективнее, потому что в режимах Sport или Sport+ четко слышишь, как мотор на более высоких оборотах начинает насыщенно звучать, издавая более спортивный тембр. А еще кажется, что и руль на дизеле интереснее, чем у бензиновика: он вроде точнее в околонулевой зоне и генерирует больше сопротивления.

Заказать тест-драйв Lexus LX

Без асфальта

В конце маршрута устроители подготовили нам несколько внедорожных участков. Была переправа через горную реку, которая на первый взгляд показалась даже глубже разрешенных 70 см. Но оказалось, что вода едва закрывает колеса, поэтому LX спокойно ее преодолел.

Позже нас ждал оффроудный маршрут, проложенный в устье высохшей реки. Здесь было немало косогоров и диагональных вывешиваний. Стало видно, что у Lexus ход подвески увеличился на 290 мм. Сложные участки проходили с пониженным рядом и системой Crawl Control, которую еще называют внедорожным круиз-контролем. Она поддерживает минимальную скорость, а тебе остается только управлять, не касаясь педалей. Скорость управляется не газом, а селектором на центральной консоли, позволяя выбирать из пяти показателей. Эти участки мы проходили за рулем дизельной версии, которая, в отличие от LX 600, имеет блокировку трех дифференциалов. Система MTS теперь оснащена и режимом “Авто”. Это чтобы не "париться" с выбором настроек, которых немало.

С точки зрения внедорожной геометрии LX не сильно отличается от предшественника. Передний угол въезда составляет 25˚, задний выезд 20˚, а угол рампы – 23˚. А вот клиренс стал меньше. На 22 дюймовых колесах он составляет 210 мм, а на 20-х дисках – 200 мм. Для сравнения: у Land Crusier 300 он составляет 230 мм. Во внедорожнике даже картер двигателя сконструирован таким образом, что уровень масла в нем остается постоянным, даже когда машина преодолевает подъемы, спуски или крены под 45 градусов.

Заканчивая тест и делая финальные фотографии на фоне заснеженных гор, осознаешь, что Грузия – отличная локация для знакомства с новым LX. С такими видами следует говорить о высоких вещах. К примеру, о ценах. Хотя Lexus говорит, что дизельная комплектация 500d по сравнению с предшественником стала дороже всего на четыре процента и стартует с отметки в 3 млн. 286 тыс. грн.

На первый взгляд это дороже, чем у немецких конкурентов Mercedes-Benz GLS 350d 4Matic (от 2 515 608 грн.) или BMW X7 M50d (от 2 290 494 грн.). Но у немцев сюда не входят многие опции, легко поднимающие ценник на миллион. А вот LX600 в исполнении Superior уже расположен на совсем другом уровне, стоит 3 млн. 919 тыс. грн. и позиционируется как конкурент для Range Rover. Но уже известно, что ценники не пугают клиентов. Дилеры говорят, что к середине января уже было 200 контрактов. И это речь идет о покупателях, которые видели машину только на картинках. А Грузии за теплый прием и хороший тест-драйв осталось сказать Гаумарджос!

Автор текста и видео: Сергей Волощенко

Фото: Lexus