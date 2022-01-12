JAOS Corporation и Lexus представят новую кастомизированную модель LX Offroad на Токийском автосалоне 2022, что продлится с 14 по 16 января

Версия LX 600 JAOS Offroad была создана, чтобы вдохновить водителя и пассажиров на приключения. В экстерьере используются легкие и крепкие углепластиковые элементы, изготовленные методом инфузионной формовки для защиты переднего и заднего бамперов, а также расширители крыльев. К тому же, автомобиль оснащен специально спроектированными 20-дюймовыми колесами ENKEI, изготовленными командой JAOS с применением их опыта, полученного благодаря участию в мировых ралли-рейдах. Элементы тюнинга, отличающиеся легкостью и особой крепостью, подчеркивают исключительные характеристики LX 600.

Новый LX, который появится на мировых рынках в первом квартале 2022 года, стал более изысканным, сохранив проверенную временем надежность, долговечность и ходовые характеристики при движении по бездорожью. Это гарантирует лучший опыт за рулем независимо от того, движется автомобиль по городским дорогам или бездорожью.

Также интересно гусеницы или колеса: что лучше на бездорожье?

Со времени своего основания в 1985 году JAOS разрабатывает и предлагает элементы тюнинга для полноприводных автомобилей и внедорожников, приглашая владельцев автомобилей "Попробовать новое приключение", что соответствует девизу компании.

Элементы тюнинга LX JAOS Offroad включают в себя:

• защиту переднего бампера;

• защиту заднего бампера;

• расширители крыльев;

• колесные диски (JAOS TRIBE CROSS 20x9.5J Titanium Gold);

• шины (TOYO TIRES OPEN COUNTRY A/T3 285/55R20);

• брызговики (только образец);

• защиту ручек двери;

• глушитель (только образец).