JAOS Corporation та Lexus представлять нову кастомізовану модель LX Offroad на Токійському автосалоні 2022, що триватиме з 14 до 16 січня

Версію LX 600 JAOS Offroad було створено, щоб надихнути водія та пасажирів на пригоди. В екстер'єрі використовуються легкі й міцні вуглепластикові елементи, виготовлені методом інфузійного формування для захисту переднього та заднього бамперів, а також розширювачі крил. До того ж автомобіль оснащений спеціально спроєктованими 20-дюймовими колесами ENKEI, виготовленими командою JAOS із застосуванням їхнього досвіду, отриманого завдяки участі у світових ралі-рейдах. Елементи тюнінгу, що вирізняються легкістю й особливою міцністю, підкреслюють виняткові характеристики LX 600.

Новий LX, який з’явиться на світових ринках у першому кварталі 2022 року, став вишуканішим, зберігши перевірену часом надійність, довговічність і ходові характеристики під час руху бездоріжжям. Це гарантує найкращий досвід за кермом незалежно від того, пересувається автомобіль міськими дорогами чи бездоріжжям.

Також цікаво гусениці чи колеса: що краще на бездоріжжі?

З часу свого заснування в 1985 році JAOS розробляє та пропонує елементи тюнінгу для повноприводних автомобілів і позашляховиків, запрошуючи власників автомобілів “Спробувати нову пригоду”, що відповідає девізу компанії.

Елементи тюнінгу LX JAOS Offroad включають:

• захист переднього бампера;

• захист заднього бампера;

• розширювачі крил;

• колісні диски (JAOS TRIBE CROSS 20x9.5J Titanium Gold);

• шини (TOYO TIRES OPEN COUNTRY A/T3 285/55R20);

• бризковики (лише зразок);

• захист ручок дверей;

• глушник (тільки зразок).