Блогери влаштували випробування в болоті для всюдихода ДТ-75 і турбо-трактора Т-30. Результати виявилися досить несподіваними.

Автори YouTube-каналу Combat Crew в черговий раз порадували своїх шанувальників захоплюючим відео за участю тракторів. У новому ролику блогери влаштували випробування болотом для двох машин - турбо-трактора Т-30 (відомого як Володя) і "Болотников" ДТ-75. І це не просто змагання, це принципова битва гусениці і колеса в питанні всюдихідності.

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Болотний гусеничний всюдихід ДТ-75 довелося перед початком випробувань трохи підлатати. По-перше, з нього прибрали все зайве - задню навіску, прогнилі ліхтарі і деякі кузовні елементи. По-друге, демонтували спойлер і експедиційний багажник. Поняття не маємо, кому взагалі прийшло в голову встановити їх туди, але це щось за гранню добра і зла.

Суперник "Болотников" - трактор Т-30 на саморобних колесах низького тиску. Шанувальникам Combat Crew ця машина відома під ім'ям Володя - він уже не раз ставав героєм відео і показував себе на бездоріжжі найкращим чином. Ось і цього разу випробування вирішили влаштувати в "рідних" для всюдиходів умовах - прямо в болоті глибиною в дві третини людського зросту.

Першим вирішили пустити в хід Т-30. Повільно, але дуже впевнено трактор подолав перешкоду, ні разу не забуксував у в'язкій твані. Чого не можна сказати про болотну версію гусеничного всюдихода. ДТ-75 застряг майже відразу, як тільки в'їхав в болото. Машина застрягла всій правою частиною, а ліва гусениця не змогла витягнути всю вагу на собі. При цьому вода встигла потрапити та в салон, і в моторний відсік.

Програш "Болотникова" виявився подвійним, оскільки він не просто не впорався з випробуванням, але і не зміг потім вибратися самостійно. У підсумку довелося підключати переможця до порятунку потопаючого. Т-30 досить легко смикнув ДТ-75 з болота – обидві машини залишилися цілими й майже неушкодженими. А ось самі блогери висловили глибоке розчарування в можливостях гусеничних болотоходів.