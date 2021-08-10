Блогеры устроили испытания в болоте для вездехода ДТ-75 и турбо-трактора Т-30. Результаты оказались довольно неожиданными.

Авторы YouTube-канала Combat Crew в очередной раз порадовали своих поклонников захватывающим видео с участием тракторов. В новом ролике блогеры устроили испытание болотом для двух машин – турбо-трактора Т-30 (известного как “Володя”) и "болотника" ДТ-75. И это не просто соревнования, это принципиальная битва гусеницы и колеса в вопросе вездеходности.

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Болотный гусеничный вездеход ДТ-75 пришлось перед началом испытаний немного подлатать. Во-первых, с него убрали все лишнее – заднюю навеску, прогнившие фонари и некоторые кузовные элементы. Во-вторых, демонтировали спойлер и экспедиционный багажник. Понятия не имеем, кому вообще пришло в голову установить их туда, но это что-то за гранью добра и зла.

Соперник "болотника" – трактор Т-30 на самодельных колесах низкого давления. Поклонникам Combat Crew эта машина известна под именем “Володя” – он уже не раз становился героем видео и показывал себя на бездорожье лучшим образом. Вот и на этот раз испытания решили устроить в "родных" для вездеходов условиях – прямо в болоте глубиной в две трети человеческого роста.

Первым решили пустить в ход Т-30. Медленно, но очень уверенно трактор преодолел препятствие, ни разу не забуксовал в вязкой тине. Чего нельзя сказать о болотной версии гусеничного вездехода. ДТ-75 застрял почти сразу, как только въехал в болото. Машина застряла всей правой частью, а левая гусеница не смогла вытянуть всю тяжесть на себе. При этом вода успела попасть и в салон, и в моторный отсек.

Проигрыш "болотника" оказался двойным, поскольку он не просто не справился с испытанием, но и не смог потом выбраться самостоятельно. В итоге пришлось подключать победителя к спасению утопающего. Т-30 достаточно легко дернул ДТ-75 из болота – обе машины остались целы и почти невредимы. А вот сами блогеры выразили глубокое разочарование в хваленой мощи гусеничных болотоходов.