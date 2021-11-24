Український ринок став одним із перших в Європі, де презентували модель. Авто почнуть продавати лише влітку 2022 року, але 200 авто вже зарезервовані заможними українцями.

На новий Range Rover 5-го покоління світові ринки очікували вже декілька років. 24 листопада 2021 року відбулася закрита презентація нового Range Rover для українських медіа, надалі модель презентуватимуть клієнтам.

Бренд-директор Land Rover в Україні Андрій Ханін підкреслив, що саме однією з перших країн, які отримали новий Range Rover для презентації, стала Україна. “Офіційна онлайн-презентація від виробника відбулася у жовтні, а вже у листопаді ми змогли наживо представити модель в Україні”, — говорить Андрій.

Флагманський позашляховик зберіг впізнавані форми, але разом з тим виглядає по-новому. До замовлення доступні версії SE, HSE, Autobiography та First Edition, згодом буде наявний також Range Rover SV — ексклюзивна інтерпретація від відділу створення персоналізованих авто (SVO).

Лінійка двигунів — це бензинові і дизельні варіанти, а також плагін-гібридні й м’які гібридні. Вершиною потужності є новий бензиновий V8 бітурбований двигун P530 — із ним Range Rover став спритнішим. Попередня модель із 5-літровим двигуном V8 прискорювалася від 0 до 100 км/год за 5,4 с, нова ж модель із 4,4-літровим двигуном V8 прискорюється за 4,6 с. А витрати пального у новому Range Rover із двигуном V8 зменшилися на 17%, становлячи 12 л на 100 км у комбінованому циклі.

Преміальний позашляховик вже доступний для замовлення в Україні, перші клієнти отримають свої авто влітку 2022 року. Втім, з квоти для нашої країни у 350 екземплярів 200 машин вже замовлені.

Орієнтовна вартість нового Range Rover для українського ринку:

SE — від 4 177 251 гривень

HSE — від 4 434 178 гривень

Autobiography — від 4 968 467 гривень

First Edition — від 5 401 788 гривень.

Від попереднього покоління новий позашляховик відрізняється новою архітектурою кузова MLA-Flex — її обрали для покращеної функціональності авто. Колісна база може бути стандартною на 4 чи 5 місць у салоні, або ж довгою на 5 або 7 місць — для 7 пасажирів у салоні передбачено 3-й ряд сидінь.

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Три лінії, що вирізняють Range Rover 5-го покоління і водночас простежуються крізь усі покоління позашляховика: похила лінія даху, горизонтальна лінія посередині кузова і висхідна лінія порогу. Загалом, в екстер’єрі нового Range Rover дизайнери зменшили кількість з’єднань, коли видно дотичність деталей одна до одної — для цього використовували навіть зварювання лазерним променем. Короткий передній звис та нова обтічна задня частина створюють краплеподібну форму. Разом із бічною частиною кузова, яка стала повністю гладкою поверхнею, вони підкреслюють виразний дизайн автомобіля. Лінію даху опустили на 10 мм — для додаткового акценту на цілісній формі авто.

Вертикальні габаритні ліхтарі у задній частині вбудовані в єдину глянцеву чорну панель і з’єднані горизонтальною секцією. Вона об’єднує інші функціональні ліхтарі і підкреслює ширину автомобіля. Інтеграція задніх фар у загальну форму авто стала однією із найпомітніших рис екстер’єру нового Range Rover.

Обтічна форма як тренд сучасності яскраво й органічно втілена у новому Range Rover. З одного боку, простежуються брендові риси попередніх поколінь, а з іншого — сьогодні це абсолютно новий позашляховик Land Rover із вражаючим дизайном.

Cалон Range Rover також змінився. У центрі панелі приладів розміщено найбільший сенсорний дисплей у лінійці Land Rover — 13,1 дюйма. Сама ж панель поділена на секції з чіткою ієрархією за основними органами керування і функціями. Саме це і є інтуїтивним інтерфейсом. Адже дизайн автомобіля має бути не лише розкішним і елегантним, а й зрозумілим: щоб власник із перших хвилин за кермом вже підсвідомо відчував основні функції керування.

Новий Range Rover — це прямий доступ до застосунків у смартфонах Apple CarPlay® та Android Auto™, що інтегровані у систему мультимедіа Pivi Pro. Пасажири можуть підключатися до системи, адже для кожного сидіння передбачено до восьми роз’ємів USB-C (60 Вт). Родина і партнери будуть у захваті від подорожей на задніх сидіннях, адже тепер для них доступна нова мультимедійна система із регульованими сенсорними дисплеями у 11,4 дюйма: фактично, це як телеекрани.

Відтепер, уперше в історії моделі Range Rover, можна замовити інтер’єр салону без використання шкіри, замінивши її напіввовняною тканиною Kvadrat™ Remix.

Поліуретановий матеріал Ultrafabrics™ на дотик та під час експлуатації не відрізняється від шкіри, але під час його виробництва виділяється на 75 % менше вуглецю. Навіть тут простежується наступний крок компанії Jaguar Land Rover до місії Destination Zero, коли довкілля стане екологічнішим, а планета — безпечнішою. І саме інноваційні рішення найбільше цьому сприяють.

Новий Range Rover буде самостійно вдосконалювати свої технології через віддалене оновлення ПЗ. Нова електрична архітектура Land Rover — EVA 2.0 — стала основою для багатьох технологічних інновацій, зокрема для систем допомоги водію.

Технологія прозорого капота ClearSight Ground View на дисплеї демонструє водію ділянку шляху, приховану під капотом — так легше проїжджати складні місця і навіть паркуватися. Та справжній екшн нового Range Rover — це самостійне паркування автомобіля без водія за кермом. Власник активує систему з автомобіля, визначивши конкретне місце з вузьким заїздом, виходить із авто і стежить за паркуванням.

Дистанційне автоматичне паркування особливо рятує, коли місця для заїзду настільки мало, що навіть важко відчинити двері авто.

Нічні подорожі стають по-справжньому легкими: нові цифрові світлодіодні головні фари із дальністю променя у 500 м покращують оглядовість шляху. Система адаптивного головного освітлення оптимізує ближнє світло і формує пучок променя залежно від обставин керування. Технологія швидко відкидає тіні на предмети, адаптивне дальнє світло розподіляє до 16 тіней на шляху — це максимальне освітлення без засліплення інших водіїв. А інтелектуальні фари «відстежують» дорогу попереду, визначаючи повороти через навігаційні дані. Вони налаштовують пучок випромінювання згідно з автоматично обраним ними режимом: заміська подорож, у місті, траса чи несприятливі погодні умови.

До речі як англійські Jaguar Land Rover стали найтехнологічнішими у світі

Дебютом у Range Rover 2021 року стали нові маневрові фари — для маневрів на низькій швидкості за недостатньої видимості. Світлова доріжка створюється через додаткові світлодіодні фари з кожного боку авто, разом з фарами заднього ходу: система автоматично вмикається під час заднього ходу і працює разом із 3D-камерою кругового огляду.

Нові технології Range Rover:

система активної шумоізоляції третього покоління — сигнал заглушення відтворюється через 35 динаміків системи;

система активної стабілізації Dynamic Response Pro — нова електронна система керування креном працює краще за гідравлічну;

нова підвіска — повністю незалежна підвіска з пневматичними подушками та амортизаторами з 2 клапанами, тому салон ізолюється від дефектів дорожнього покриття;

двері з електроприводом і функціями виявлення небезпеки та захисту від защемлення — двері автоматично призупиняються, допоки не звільниться простір для відчинення;

система автоматичної адаптації до дорожніх умов Terrain Response®2 від Land Rover — запуск різних систем шасі для автоналаштувань згідно з умовами навколишнього середовища.

Нові вдосконалення позашляховика — це також крутний момент, який тепер розподіляється навіть між лівим і правим задніми колесами, а не лише між осями. Також зменшився діаметр розвороту — для стандартної колісної бази він становить менше 11 м.

Це найпрогресивніший показник для усіх Land Rover на момент 2021 року. Вперше у позашляховику Land Rover з’явилися й нові 23-дюймові легкосплавні диски.

125 — число патентів, зареєстрованих у процесі створення нового Range Rover. Інноваційний розкішний позашляховик випробували у спекотних пустелях та в холодній Арктиці, аби довести: Land Rover здатний пропонувати нові рішення у класичних золотих стандартах бренду.