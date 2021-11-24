Украинский рынок стал одним из первых в Европе, где презентовали модель. Авто начнут продавать только летом 2022 года, но 200 авто уже зарезервированы состоятельными украинцами.

На новый Range Rover 5-го поколения мировые рынки ждали уже несколько лет. 24 ноября 2021 года состоялась закрытая презентация нового Range Rover для украинских медиа, в дальнейшем модель будут презентовать клиентам.

Бренд-директор Land Rover в Украине Андрей Ханин подчеркнул, что именно одной из первых стран, получивших новый Range Rover для презентации, стала Украина. “Официальная онлайн-презентация от производителя состоялась в октябре, а уже в ноябре мы смогли вживую представить модель в Украине”, – говорит Андрей.

Флагманский внедорожник сохранил узнаваемые формы, но вместе с тем выглядит по-новому. К заказу доступны версии SE, HSE, Autobiography и First Edition, позже будет также имеющийся Range Rover SV – эксклюзивная интерпретация от отдела создания персонализированных авто (SVO).

Линейка двигателей – это бензиновые и дизельные варианты, а также плагин-гибридные и мягкие гибридные. Вершиной мощности является новый бензиновый V8 битурбированный двигатель P530 – с ним Range Rover стал проворнее. Предыдущая модель с 5-литровым двигателем V8 ускорялась от 0 до 100 км/ч за 5,4 с, новая же модель с 4,4-литровым двигателем V8 ускоряется за 4,6 сек. А расход горючего в новом Range Rover с двигателем V8 уменьшился на 17%, составляя 12 л на 100 км в комбинированном цикле.

Премиальный внедорожник уже доступен для заказа в Украине, первые клиенты получат свои авто летом 2022 года. Впрочем, из квоты для нашей страны в 350 экземпляров 200 машин уже заказаны.

Ориентировочная стоимость нового Range Rover для украинского рынка:

SE – от 4 177 251 гривны;

HSE – от 4 434 178 гривен;

Autobiography – от 4 968 467 гривен;

First Edition – от 5 401 788 гривен.

От предыдущего поколения новый внедорожник отличается новой архитектурой кузова MLA-Flex – ее выбрали для улучшенной функциональности авто. Колесная база может быть стандартной на 4 или 5 мест в салоне, или же длинной на 5 или 7 мест – для 7 пассажиров в салоне предусмотрен 3-й ряд сидений.

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Три линии, которые отличают Range Rover 5-го поколения и одновременно прослеживаются сквозь все поколения внедорожника: покатая линия крыши, горизонтальная линия посредине кузова и восходящая линия порога. В общем, в экстерьере нового Range Rover дизайнеры уменьшили количество соединений, когда видна касательность деталей друг к другу – для этого использовали даже сварку лазерным лучом. Короткий передний свес и новая обтекаемая задняя часть создают каплевидную форму. Вместе с боковой частью кузова, которая стала полностью гладкой поверхностью, они подчеркивают выразительный дизайн автомобиля. Линию крыши опустили на 10 мм – для дополнительного акцента на цельной форме авто.

Вертикальные габаритные фонари в задней части встроены в единую глянцевую черную панель и соединены горизонтальной секцией. Она объединяет другие функциональные фонари и подчеркивает ширину автомобиля. Интеграция задних фар в общую форму авто стала одной из самых заметных черт экстерьера нового Range Rover.

Обтекаемая форма как тренд современности ярко и органично воплощена в новом Range Rover. С одной стороны, прослеживаются брендовые черты предыдущих поколений, а с другой – сегодня это абсолютно новый внедорожник Land Rover с впечатляющим дизайном.

Салон Range Rover также изменился. В центре панели приборов размещен самый большой сенсорный дисплей в линейке Land Rover – 13,1 дюйма. Сама же панель поделена на секции с четкой иерархией по основным органам управления и функциям. Именно это и является интуитивным интерфейсом. Ведь дизайн автомобиля должен быть не только роскошным и элегантным, но и понятным: чтобы владелец с первых минут за рулем уже подсознательно чувствовал основные функции управления.

Новый Range Rover – это прямой доступ к приложениям в смартфонах через приложения Apple CarPlay® и Android Auto™, которые интегрированы в систему мультимедиа Pivi Pro. Пассажиры могут подключаться к системе, ведь для каждого сиденья предусмотрено до восьми разъемов USB-C (60 Вт). Семья и партнеры будут в восторге от путешествий на задних сидениях, ведь теперь для них доступна новая мультимедийная система с регулируемыми сенсорными дисплеями в 11,4 дюйма: фактически, это как телеэкраны.

Отныне, впервые в истории модели Range Rover, можно заказать интерьер салона без использования кожи, заменив ее полушерстяной тканью Kvadrat™ Remix.

Полиуретановый материал Ultrafabrics™ на ощупь и во время эксплуатации не отличается от кожи, но во время его производства выделяется на 75 % меньше углерода. Даже здесь прослеживается следующий шаг компании Jaguar Land Rover к миссии Destination Zero, когда окружающая среда станет экологичнее, а планета – безопаснее. И именно инновационные решения больше всего этому способствуют.

Новый Range Rover будет самостоятельно совершенствовать свои технологии через удаленное обновление ПО. Новая электрическая архитектура Land Rover-EVA 2.0-стала основой для многих технологических инноваций, в частности для систем помощи водителю.

Технология прозрачного капота ClearSight Ground View на дисплее демонстрирует водителю участок пути, скрытый под капотом – так легче проезжать сложные места и даже парковаться. Но настоящий экшн нового Range Rover – это самостоятельная парковка автомобиля без водителя за рулем. Владелец активирует систему из автомобиля, определив конкретное место с узким заездом, выходит из авто и следит за парковкой.

Дистанционная автоматическая парковка особенно спасает, когда места для заезда настолько мало, что даже трудно открыть двери авто.

Ночные поездки становятся по-настоящему легкими: новые цифровые светодиодные головные фары с дальностью луча в 500 м улучшают обзорность пути. Система адаптивного головного освещения оптимизирует ближний свет и формирует пучок луча в зависимости от обстоятельств управления. Технология быстро отбрасывает тени на предметы, адаптивный дальний свет распределяет до 16 теней на пути – это максимальное освещение без ослепления других водителей. А интеллектуальные фары “отслеживают” дорогу впереди, определяя повороты через навигационные данные. Они настраивают пучок луча в соответствии с автоматически выбранным ими режимом: загородное путешествие, в городе, трасса или неблагоприятные погодные условия.

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Дебютом у Range Rover 2021 года стали новые маневровые фары – для маневров на низкой скорости при недостаточной видимости. Световая дорожка создается через дополнительные светодиодные фары с каждой стороны авто, вместе с фарами заднего хода система включается автоматически во время заднего хода и работает вместе с 3D-камерой кругового обзора.

Новые технологии Range Rover:

система активной шумоизоляции третьего поколения – сигнал заглушения воспроизводится через 35 динамиков системы;

система активной стабилизации Dynamic Response Pro – новая электронная система управления креном работает лучше гидравлической;

новая подвеска – полностью независимая подвеска с пневматическими подушками и амортизаторами с 2 клапанами, поэтому салон изолируется от дефектов дорожного покрытия;

двери с электроприводом и функциями обнаружения опасности и защиты от защемления – двери автоматически приостанавливаются, пока не освободится пространство для открывания;

система автоматической адаптации к дорожным условиям Terrain Response®2 от Land Rover – запуск различных систем шасси для автонастроек в соответствии с условиями окружающей среды.

Новые усовершенствования внедорожника – это также крутящий момент, который теперь распределяется даже между левым и правым задними колесами, а не только между осями. Также уменьшился диаметр разворота – для стандартной колесной базы он составляет менее 11 м.

Это самый прогрессивный показатель для всех Land Rover на момент 2021 года. Впервые во внедорожнике Land Rover появились и новые 23-дюймовые легкосплавные диски.

125 – число патентов, зарегистрированных в процессе создания нового Range Rover. Инновационный роскошный внедорожник испытали в жарких пустынях и в холодной Арктике, чтобы доказать: Land Rover способен предлагать новые решения в классических золотых стандартах бренда.