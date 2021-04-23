Range Rover, который использовали принц Уильям и Кейт Миддлтон, в следующем месяце будет выставлен на торги. Продать его планируют как минимум за 30 000 фунтов стерлингов (42 тысячи долларов).

Внедорожник Range Rover Vogue SE 2013 года был предоставлен герцогу и герцогине Кембриджским для личного пользования, пока пара была на гастролях в Шотландии в 2014 году.

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Автомобиль будет продан в рамках майского аукциона Bonhams MPH 22 мая в городе Бистер, Оксфордшир. Ориентировочная цена на автомобиль колеблется от 30000 до 40000 фунтов стерлингов (42-55 тысяч долларов). Цена обусловлена историей конкретного авто. Обычно подобную модель Range Rover оценивают от 24 505 до 25 695 фунтов стерлингов (34-36 тысяч долларов).

Он оснащен 4,4-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 350 лошадиных сил и имеет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. За восемь лет машина проехала лишь 38 420 миль(62 тыс. км).

Также Range Rover может похвастаться 20-дюймовыми легкосплавными колесами, усовершенствованной системой помощи при парковке, подогревом передних и задних сидений, автоматической системой ближнего света, панорамной стеклянной крышей, электрическими передними сиденьями, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего хода и дистанционным открыванием дверей гаража.