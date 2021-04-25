Range Rover, який використовували принц Вільям та Кейт Міддлтон, наступного місяця буде виставлено на торги. Продати його планують як мінімум за 30 000 фунтів стерлінгів (42 тисячі доларів).

Позашляховик Range Rover Vogue SE 2013 року був поставлений герцогу і герцогині Кембриджським для особистого користування, поки пара була на гастролях у Шотландії в 2014 році.

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Автомобіль буде проданий у рамках травневого аукціону Bonhams MPH 22 травня у місті Бістер, Оксфордшир. Орієнтовна ціна на автомобіль коливається від 30000 до 40000 фунтів стерлінгів (42-55 тисяч доларів). Ціна обумовлена історією конкретного авто. Зазвичай подібну модель Range Rover оцінюють від 24 505 до 25 695 фунтів стерлінгів (34-36 тисяч доларів).

Він оснащений 4,4-літровим дизельним двигуном V8 потужністю 350 кінських сил і має восьмиступінчасту автоматичну коробку передач. За вісім років машина проїхала лише 38 420 миль(62 тис км).

Також Range Rover може похвалитися 20-дюймовими легкосплавними колесами, вдосконаленою системою допомоги при паркуванні, підігрівом передніх і задніх сидінь, автоматичною системою ближнього світла, панорамним скляним дахом, електричними передніми сидіннями, передніми та задніми датчиками паркування, камерою заднього ходу та дистанційним відкриванням дверей гаража.