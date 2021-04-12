Автомобільна біографія герцога Единбурзького.

Чоловік англійської королеви Єлизавети II, герцог Единбурзький принц Філіп, любив автомобілі. Він самостійно на них їздив аж до 97 років, поки не потрапив в аварію. Згадаємо найбільш визначні автомобілі принца за фотографіями.

Standard Nine 1935 року

Цю скромну машинку забутої англійської марки Standard називають першим автомобілем принца Філіпа. Адже саме на ній він їздив під час короткого перебування на Цейлоні в 1940 році. Машина збереглася до наших днів і зараз виставляється в готелі Galle Face на Шрі-Ланці.

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MG TC 1946 року

Про цей автомобіль писала королева Єлизавета в 1947 році, всього за кілька місяців до весілля з Філіпом. В листі майбутня королева описувала історію знайомства з принцом, і серед іншого згадала про цей автомобіль: "Філіп насолоджується водінням, їздить швидко. У нього крихітний MG, яким він дуже гордий – він катав мене, і якось раз ми вирушили до Лондона, що було дуже весело. Тільки сидиш в машині немов прямо на дорозі, а колеса знаходяться майже на рівні голови".

MG TC 1946 року

Загальнодоступних фотографій цього спорткара не існує: з архівів відомо лише, що в вересні 1946 принц Філіп придбав MG TC чорного кольору з зеленим салоном і номерними знаками "HXD 99". Це був популярний і недорогий родстер зі скромним чотирициліндровим мотором об'ємом 1,25 л та потужністю 55 кінських сил. Така машина коштувала 527 фунтів – приблизно в півтора рази дорожче, ніж звичайний сімейний автомобіль зі схожими характеристиками. Чи зберігся автомобіль до наших днів, невідомо.

Land Rover 1953 року

На природі королівська сім’я часто використовувала позашляховики Land Rover: наприклад, у своїй шотландської резиденції Балморал або на кінних змаганнях в Великому Віндзорському парку. На фото – принц Філіп за кермом одного з перших королівських "Ленд Ровер" з номерним знаком "NXN 1". Машина збереглася, пройшла реставрацію, й нині експонується в замку Балморал.

Lagonda 3-Litre Drophead Coupe 1954 року

Після народження перших двох дітей, принца Чарльза і принцеси Анни, королівському подружжю потрібен був чотиримісний автомобіль. Принц Філіп вибрав машину спортивного спрямування. Зрозуміло, британську – марки Lagonda, яка в той час разом з Aston Martin перейшла під контроль промисловця Девіда Брауна. Автомобіль з кузовом ательє Tickford мав незалежну підвіску всіх коліс і 140-сильну рядну "шістку" об'ємом 2,9 л. З цим мотором машина могла розігнатися до 160 кілометрів на годину. І принц Філіп із задоволенням користувався цією здатністю.

Автомобіль з номером шасі LB/290/31 – один з усього двадцяти примірників моделі 3-Litre першого покоління. На замовлення принца Філіпа машину пофарбували в особливий темний колір "Единбурзький зелений", доповнили гідроприводом складного даху, важелем коробки передач на підлозі, радіотелефоном з прямою лінією в Букінгемський палац і додатковим дзеркальцем в лівому верхньому кутку лобового скла – щоб королеві було зручно поправляти капелюшок.

Чоловік королеви проїздив на кабріолеті з номером "OXR 1" сім років, намотавши 35 тисяч миль (56 тисяч кілометрів): їздив на поло, відвозив принца Чарльза в школу, використовував в офіційних візитах по всій країні, і навіть взяв на борт королівської яхти "Britannia" у поїздки в Австралію (на фото внизу), щоб не розлучатися з улюбленою машиною під час Олімпіади-1956 Мельбурні.

Машина перейшла в приватні руки в 1962 році – з тих пір на ній номерний знак "XYX 3". У 2016 році її продали з аукціону за 337,5 тисяч фунтів – втричі дорожче за аналогічні автомобілі.

Alvis TD21 1961 року

Свою "Лагонда" чоловік королеви змінив на інший спортивний кабріолет – британської фірми Alvis, і номерна табличка "OXR 1" перейшла на нього. Елітний спорткар TD21 випускався з 1959 року. На Лондонському моторшоу 1961 року його стримано-елегантний дизайн роботи швейцарського ательє Graber помітив принц, і незабаром розмістив замовлення. Спеціально для високого принца ательє Park Ward (підрозділ Rolls-Royce) виготовило кузов з лобовим склом збільшеної висоти й електроприводом даху. На прохання клієнта приладову панель з полірованого горіха, який давав відблиски, замінили на деталь, обшиту шкірою.

Принц Філіп отримував задоволення від машини й не поспішав розлучатися з нею: через кілька років спорткар допрацювали, встановивши пятиступеневу коробку ZF і ще ряд деталей від машин більш пізнього зразка. Трилітрова "шістка" Alvis потужністю 115 кінських сил дозволяла машині набирати 166 кілометрів на годину. Машина й досі належить королівській сім’ї, деколи з’являється на виставках і конкурсах елегантності. Звичайно, адже Alvis TD21 – дуже рідкісний автомобіль: з 1959 по 1962 рік було випущено всього 1 067 машин.

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Land Rover Series II ‘109’

На фотографіях шістдесятих років з кінних змагань часто можна побачити королеву Єлизавету II з чоловіком і дітьми в компанії довгобазового п’ятидверного "Ленд Ровера Другої серії" з номерним знаком "JYV 1D". Втім, на знімках можна знайти як мінімум два різних автомобіля з однаковим номером, на що ясно вказують по-різному розташовані фари.

Triplex GTS 1965 року

В середині шістдесятих принц Філіп придбав унікальний спортивний універсал Triplex GTS, побудований в єдиному екземплярі на основі купе Reliant Scimitar за проектом фірми Ogle Design. Назва "Триплекс" тут з'явилась через те, що це була експериментальна машина британської скляної компанії, на якій обкатувалися нові технології – багатошарове скло, тонування та електрообігрів скла. Автомобіль комплектувався трилітровим двигуном Ford V6.

Автобус Leyland

Принц Філіп при першій-ліпшій можливості із задоволенням сідав за кермо будь-якого транспортного засобу: ось він за кермом двоповерхового автобуса під час візиту на завод Leyland в Ланкаширі в липні 1966 року. В автобусі з ним знаходилися топ-менеджери компанії Дональд Стоукс і Вільям Блек, коли несподівано для присутніх чоловік королеви c криком "сплачуємо квитки" ввімкнув передачу і виїхав на випробувальну трасу.

Fiat 500

Довготелесий принц насилу, але все-таки вліз в крихітний Fiat 500, щоб поганяти на випробувальному треку Fiat в Турині. Фото зроблено під час приватного візиту в Турин до маркіза Медічі дель Вальзекко.

Автобус Morris

Це фото 1960 зроблено під час візиту королеви на Шетландські острови: принц Філіп за кермом шкільного мікроавтобуса марки Morris.

Metrocab Taxi

У принца Філіпа був свій особистий автомобіль-таксі – щоб не привертати зайвої уваги під час приватних візитів в Лондон. Причому таксомотором міг управляти як королівський водій, так і сам принц. Це навіть створило байку: "хотів доїхати на таксі, постукав у віконце, а за кермом сам Герцог Единбурзький". Від звичайних таксомоторів його автомобіль відрізнявся відсутністю ліхтаря на даху, темно-зеленим забарвленням (замість традиційного чорного) та багато оснащеним салоном. У 2017 році принц відмовився від свого кеба, і машину відправили в музей.

Land Rover Discovery і Freelander

В останні роки принца Філіпа найчастіше бачили за кермом двох машин: зеленого Land Rover Discovery з номерним знаком "OXR 2" або скромного темно-зеленого "Фрілендер" (на фото) з тією ж номерною табличкою "OXR 1". На цій машині в 2019 році принц потрапив в аварію недалеко від Сандрінгемского палацу, зіткнувшись з мінівеном Kia. Після цього принц прийняв рішення відмовитися від водійських прав.

Нагадаємо, що після останньої аварії принц Філіп здав своє водійське посвідчення