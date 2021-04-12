Автомобильная биография герцога Эдинбургского.

Муж английской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп, любил автомобили. Он самостоятельно на них ездил до 97 лет, пока не попал в аварию. Вспомним наиболее выдающиеся автомобили принца по фотографиям.

Standard Nine 1935 года

Эту скромную машинку забытой английской марки Standard называют первым автомобилем принца Филиппа. Ведь именно на ней он ездил во время короткого пребывания на Цейлоне в 1940 году. Машина сохранилась до наших дней и сейчас выставляется в отеле Galle Face на Шри-Ланке.

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MG TC 1946 года

Об этом автомобиле писала королева Елизавета в 1947 году, всего за несколько месяцев до свадьбы с Филиппом. В письме будущая королева описывала историю знакомства с принцем, и среди прочего вспомнила об этом автомобиле: “Филипп наслаждается вождением, ездит быстро. У него крошечный MG, которым он очень гордится – он катал меня, и как-то раз мы отправились в Лондон, что было очень весело. Только сидишь в машине как прямо на дороге, а колеса находятся почти на уровне головы".

MG TC 1946 года

Общедоступных фотографий этого спорткара не существует: из архивов известно лишь, что в сентябре 1946 года принц Филипп приобрел MG TC черного цвета с зеленым салоном и номерными знаками "HXD 99". Это был популярный и недорогой родстер со скромным четырехцилиндровым мотором объемом 1,25 л и мощностью 55 лошадиных сил. Такая машина стоила 527 фунтов – примерно в полтора раза дороже, чем обычный семейный автомобиль со схожими характеристиками. Сохранился ли автомобиль до наших дней, неизвестно.

Land Rover 1953 года

На природе королевская семья часто использовала внедорожники Land Rover: например, в своей шотландской резиденции Балморал или на конных соревнованиях в Большом Виндзорском парке. На фото – принц Филипп за рулем одного из первых королевских "Ленд Ровер" с номерным знаком "NXN 1". Машина сохранилась, прошла реставрацию, и сейчас экспонируется в замке Балморал.

Lagonda 3-Litre Drophead Coupe 1954 года

После рождения первых двух детей, принца Чарльза и принцессы Анны, королевским супругам нужен был четырехместный автомобиль. Принц Филипп выбрал машину спортивного направления. Понятно, британскую – марки Lagonda, которая в то время вместе с Aston Martin перешла под контроль промышленника Дэвида Брауна. Автомобиль с кузовом ателье Tickford имел независимую подвеску всех колес и 140-сильную рядную "шестерку" объемом 2,9 л. С этим мотором машина могла разогнаться до 160 километров в час. И принц Филипп с удовольствием пользовался этой способностью.

Автомобиль с номером шасси LB/290/31 – один из всего двадцати экземпляров модели 3-Litre первого поколения. По заказу принца Филиппа машину покрасили в особый темный цвет "Эдинбургский зеленый", дополнили гидроприводом складной крыши, рычагом коробки передач на полу, радиотелефоном с прямой линией в Букингемский дворец и дополнительным зеркалом в левом верхнем углу лобового стекла – чтобы королеве было удобно поправлять шляпку.

Супруг королевы проездил на кабриолете с номером "OXR 1" семь лет, намотав 35 тысяч миль (56 тысяч километров): ездил на поло, отвозил принца Чарльза в школу, использовал в официальных визитах по всей стране, а также взял на борт королевской яхты "Britannia" в поездки в Австралию (на фото внизу), чтобы не расставаться с любимой машиной во время Олимпиады-1956 Мельбурне.

Машина перешла в частные руки в 1962 году – с тех пор на ней номерной знак "XYX 3". В 2016 году ее продали с аукциона за 337 500 фунтов – втрое дороже аналогичных автомобилей.

Alvis TD21 1961 года

Свою "Лагонда" супруг королевы сменил на другой спортивный кабриолет – британской фирмы Alvis, и номерная табличка "OXR 1" перешла на него. Элитный спорткар TD21 выпускался с 1959 года. На Лондонском моторшоу 1961 года его сдержанно-элегантный дизайн работы швейцарского ателье Graber заметил принц, и вскоре разместил заказ. Специально для высокого принца ателье Park Ward (подразделение Rolls-Royce) изготовило кузов с лобовым стеклом увеличенной высоты и электроприводом крыши. По просьбе клиента приборную панель из полированного ореха, который давал блики, заменили на деталь, обшитую кожей.

Принц Филипп получал удовольствие от машины и не спешил расставаться с ней: через несколько лет спорткар доработали, установив пятиступенчатую ​​коробку ZF и еще ряд деталей от машин более позднего образца. Трехлитровая "шестерка" Alvis мощностью 115 лошадиных сил позволяла машине набирать 166 километров в час. Машина до сих пор принадлежит королевской семье, порой появляется на выставках и конкурсах элегантности. Конечно, ведь Alvis TD21 – очень редкий автомобиль: с 1959 по 1962 год было выпущено всего 1067 машин.

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Land Rover Series II ‘109’

На фотографиях шестидесятых годов с конных соревнований часто можно увидеть королеву Елизавету II с мужем и детьми в компании длиннобазового пятидверного "Ленд Ровера Второй серии" с номерным знаком "JYV 1D". Впрочем, на снимках можно найти как минимум два разных автомобиля с одинаковым номером, на что ясно указывают по-разному расположенные фары.

Triplex GTS 1965 года

В середине шестидесятых принц Филипп приобрел уникальный спортивный универсал Triplex GTS, построенный в единственном экземпляре на основе купе Reliant Scimitar по проекту фирмы Ogle Design. Название "Триплекс" здесь появилось из-за того, что это была экспериментальная машина британской стеклянной компании, на которой обкатывались новые технологии – многослойное стекло, тонировка и электрообогрев стекла. Автомобиль комплектовался трехлитровым двигателем Ford V6.

Автобус Leyland

Принц Филипп при первой же возможности с удовольствием садился за руль любого транспортного средства: вот он за рулем двухэтажного автобуса во время визита на завод Leyland в Ланкашире в июле 1966 года. В автобусе с ним находились топ-менеджеры компании Дональд Стоукс и Уильям Блэк, когда неожиданно для присутствующих супруг королевы c криком "платим билеты" включил передачу и выехал на испытательную трассу.

Fiat 500

Долговязый принц с трудом, но все-таки влез в крошечный Fiat 500, чтобы погонять на испытательном треке Fiat в Турине. Фото сделано во время частного визита в Турин к маркизу Медичи дель Вальзекко.

Автобус Morris

Это фото 1960 года сделано во время визита королевы на Шетландские острова: принц Филипп за рулем школьного микроавтобуса марки Morris.

Metrocab Taxi

У принца Филиппа был свой личный автомобиль-такси – чтобы не привлекать лишнего внимания во время частных визитов в Лондон. Причем таксомотором мог управлять как королевский водитель, так и сам принц. Это даже создало басню: "хотел доехать на такси, постучал в окошко, а за рулем сам Герцог Эдинбургский". От обычных таксомоторов его автомобиль отличался отсутствием фонаря на крыше, темно-зеленой окраской (вместо традиционного черного) и богато оснащенным салоном. В 2017 году принц отказался от своего кэба, и машину отправили в музей.

Land Rover Discovery і Freelander

В последние годы принца Филиппа чаще всего видели за рулем двух машин: зеленого Land Rover Discovery с номерным знаком "OXR 2" или скромного темно-зеленого “Фрилендер” (на фото) с той же номерной табличкой "OXR 1". На этой машине в 2019 году принц попал в аварию недалеко от Сандрингемского дворца, столкнувшись с минивэном Kia. После этого принц принял решение отказаться от водительских прав.

Напомним, что после последней аварии принц Филипп сдал свое водительское удостоверение