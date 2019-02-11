Достойный поступок.

Муж британской королевы принц Филипп отдал свое водительское удостоверение после того, как в прошлом месяце попал в аварию.

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97-летний герцог Эдинбургский, принц Филипп Маунтбеттен, муж королевы Великобритании Елизаветы II в январе этого года попал в серьезную аварию. На трассе А149 в английском графстве Норфолк он перевернулся в своем автомобиле Range Rover, после того как врезался в кроссовер на перекрестке.

В результате аварии герцог не пострадал, а вот пассажиры другого автомобиля получили травмы и оказались в больнице.

И хотя в тот же день принцу доставили новый “Ленд Ровер” из монаршего автопарка, за его руль Филипп уже не сядет, так как решил больше не возобновлять свое водительское удостоверение, как это принято в Британии для водителей старше 70 лет, которых проверяют каждые 3 года. Чтобы не иметь соблазна, принц вообще отдал документ и теперь будет ездить на заднем сидении.

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