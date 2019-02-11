Гідний вчинок.

Чоловік британської королеви принц Філіп віддав свою водійську посвідку, після того, як минулого місяця потрапив у аварію.

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97-річний герцог Единбурзький, принц Принц Філіп Маунтбеттен, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II у січні цього року потрапив в серйозну аварію. На трасі А149 у англійському графстві Норфолк він перекинувся у своєму автомобілі Range Rover, після того, як врізався у кросовер на перехресті.

Внаслідок аварії герцога не постраждав, а от пасажирки іншого автомобіля отримали травми і опинились у лікарні.

І хоча того ж дня принцу доставили новий “Ленд Ровер” з монаршого автопарку, за його кермо Філіп вже не сяде, оскільки вирішив більше не поновлювати своє водійське посвідчення, як це заведено у Британії для водіїв старших 70 років, яких перевіряють кожні 3 роки. Аби не мати спокуси, принц взагалі віддав документ і тепер їздитиме на задньому сидінні.

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