Розкішний лімузин провів у монаршому гаражі 40 років!

Ультра-рідкісний Rolls-Royce, що належить королеві Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизаветі ll, у вересні буде виставлено на аукціон. За автомобіль розраховують отримати близько 2 мільйонів фунтів.

Модель носить назву Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette. Автомобіль 1950 року випуску є одним з дрібної серії у 18 машин. Лімузин був подарований Єлізаветі компанією Rolls-Royce у і використовувався королівською родиною у 1959-2002 роках.

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Фото: Королівський Rolls-Royce Phantom / Assosiated Press, Getty Images

Ландолє має високий дах і великі вікна – це спеціальна модифікація автомобіля для британських монархів. Разом з автомобілем будуть продані номерні знаки, закріплені за ним: RR1 та RRM1, що самі по собі можуть коштувати чималих грошей, як цей номер за $17 мільйонів.

Малкольм Барбер, співголова аукціонного будинку Bonhams, зазначив, що такий лот, як цей Phantom – надзвичайна рідкість на відкритих торгах, оскільки навіть у його практиці останній раз таке траплялось 30 років тому.

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