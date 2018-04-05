"Козирні" номери для автомобілів часто стають предметом торгів, та цього разу вартість "бляхи" може стати справді рекордною.

Нинішній власник особливого номерного знаку, зареєстрованого у Британії – відомий тюнер Афзаль Кан, власник ательє Kahn Design. На сайті RegTransfers з’явилось оголошення про продаж номерного знаку F1 за рекордні 12 009 995 британських фунтів.

Зараз цей номерний знак встановлений на гіперкар Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. Сам гіперкар при цьому коштує “усього” 2,3 мільйони євро. Чому Афзаль Кан вирішив продати унікальний номер – невідомо. Раніше, у 2014 році, йому пропонували за цей номер 6 мільйонів фунтів, та власник відхилив пропозицію. Однак тепер його може придбати будь-хто, маючи необхідну суму – близько 17 мільйонів доларів.

Фото: Знімок екрану, сайт RegTransfers / regtransfers.co.uk

Цікаво, що номер F1 – один з найстаріших у Британії – він був зареєстрований більше 100 років тому. Нинішній же власник придбав його у 2008 році усього за 440 тисяч фунтів.

На цьому ж сайті можна знайти й інші цікаві номери, як от 5F за 5 мільйонів фунтів. А найдорожчим з проданих до цього часу британських номерів є 25 О, котрий у 2014 році придбав власник Ferrari 250 GT SWB за 518 тисяч фунтів.

Фото: Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition / Kahn Design

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