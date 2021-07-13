09:01, 13 июля 0

Порой англичан и их бренды троллят за консерватизм, путая преданность традициям с технической отсталостью. Но развитие автомобильной отрасли подтверждает: именно в Великобритании рождаются самые современные автомобильные технологии.

Как-то британские парламентарии, которые испокон веков заседают в Вестминстер-Холле, решили сделать ремонт потолка, созданного в 1393 году. Но чтобы переложить крышу площадью 1 547 м2, нужен был целый лес 500-летних дубов. Где их сейчас найти?

Тогда в Парламентской библиотеке нашли документ с данными поставщиков и позвонили их наследникам. А они будто ждали этого звонка от рождения: 500-летняя дубрава росла по заказу парламента. Понимая, что рано или поздно Вестминстер-Холлу понадобится капремонт, лесозаготовители в свое время высадили саженцы именно этого вида. И приказали потомкам ждать, когда за ними обратятся из Вестминстера. Подобная предусмотрительность, планирование “на века”, педантичное отношение к документам – это и есть преданность традициям.



Парламентский зал Вестминстерского дворца. Фото: Jaguar Land Rover

Похожим образом британцы создают автомобили. Если не на века, то на поколения. Продумывают до мелочей, а потом безжалостно испытывают огнем и мечом. Хорошо, что гиблых мест для тестов новейших технологий в “Империи, над которой никогда не заходит солнце”, хватало. Как следствие, две трети всех Land Rover, выпуск которых начался еще в 1948 году, до сих пор на ходу. В глубинке их передают по наследству – как охотничьи ружья, фамильное серебро и семейные заветы.

Заветы

Первые Land Rover рождались в трудные послевоенные времена, поэтому они должны были ездить при тяжелых условиях эксплуатации, а также полном отсутствии дорог и сервиса. Именно поэтому впервые в истории кузов внедорожника выполнили из... алюминия. Он легче стали, жестче, не ржавеет, поэтому не боится царапин и сколов. Да и стоил этот металл недорого — авиазаводам он был уже не нужен. По той же причине алюминиевым стал первый Jaguar – родстер XK-120. Похожая история и с цветовой гаммой: сначала автомобили были исключительно темно-зелеными – ведь неизрасходованной эмали “хаки”, которая изначально предназначалась для военной авиации, на складах было много.

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Большие географические приключения

Отпраздновав в 1965 году выпуск полумиллионного внедорожника, маркетологи Land Rover обнаружили, что большинство этих авто покупают не фермеры или военные, а обычные граждане, которые путешествуют в различные уголки мира.

Так появился Range Rover, который совместил внедорожные возможности с удобством и комфортом седанов премиум-класса. Именно с “рейнджа” началась эра автомобилей с постоянным полным приводом.





Современный Range Rover чувствует себя одинаково комфортно как на автомагистрали, так и в пустыне. Фото: Land Rover

Металл, который окрыляет

Попадание в целевую аудиторию было стопроцентным – люди постепенно богатели, им хотелось комфорта, путешествий и приключений. Range Rover превратил термин “оффроад” в синоним туризма и активного отдыха, а “внедорожник” – в символ престижа и стиля жизни. И даже в произведение искусства: в 1971 году модель Range Rover экспонировалась в Лувре как “выдающийся образец современного дизайна”. До сих пор ни один другой автомобиль не выставляли в музее музеев.

Но англичане никогда не останавливаются на достигнутом, поэтому инновации на “рейнджах” появлялись постоянно. Британцы довели алюминиевую концепцию до совершенства – теперь из алюминия делают весь кузов и множество элементов двигателя, трансмиссии и подвески.

Более чем 60-летние исследования “крылатого металла” сделали компанию Jaguar Land Rover лидером в области его обработки. Британцы создали свой уникальный сплав, решили проблему соединения алюминиевых и стальных деталей и построили самый большой в мире пресс для штамповки деталей из этого металла.

Отдельная тема для гордости – электронные системы, улучшающие безопасность, облегчающие управление и повышающие комфорт. Например, технологии “прозрачных” капота и кормы ClearSight Ground View и ClearSight Rear View показывают картинку непосредственно перед внедорожником и позади него, позволяя маневрировать с ювелирной точностью как в тесной парковке, так и во время форсирования горной реки.

Вершина мультимедийной автомобильной системы – система Pivi Pro, с потоковой передачей данных, интуитивностью и молниеносным откликом. По этим характеристикам она не уступает смартфонам и обучена обновлять софт “по воздуху”.



Экран уникальной по своему функционалу мультимедийной системы Pivi Pro. Фото: Land Rover

Современная технология управления трансмиссией Terrain Response также не имеет аналогов по эффективности. Водителю достаточно найти нужный тип бездорожья (камни, песок, трава, гравий, снег, грязь и колеи) и выбрать направление – все остальное сделает электроника.

Революция вместо эволюции

В то же время у Jaguar все было с точностью до наоборот. Все инновации бренда испытывались на автогонках, а затем шли в серийное производство. Например, в 1950 году на модели XK120C компания выиграла 24-часовую гонку “Ле Ман” с первой попытки. Предпосылками успеха стала выдающаяся аэродинамика, усиленная жесткость кузова и дисковые тормоза. Все эти элементы сразу начали использоваться на серийных моделях.



Легендарные спортивные модели Jaguar, которые побеждали на гоночных трассах. Фото: Jaguar

В Jaguar и сегодня считают, что инновации не должны существовать только ради инноваций. Все они создаются для того, чтобы управление автомобилем стало еще более интуитивным и уникальным. Ведь Jaguar – это практически живое существо. Выдающимся достижением является разработка первого премиального электрического кроссовера I-PACE, представленного несколько лет назад. Сейчас же компания Jaguar Land Rover объявила о новой стратегии, согласно которой все новые “Ягуары” будут исключительно электрическими. Но экологичность не будет мешать спортивному характеру – ведь все электрические Jaguar проектируются как чрезвычайно динамичные автомобили.



Первый электрокар Jaguar – двухмоторный I-Pace. Фото: Владислав Сирук

После объединения Jaguar и Land Rover спортивные характеристики и гоночные инновации получили легендарные внедорожники. Так, при создании гибридной системы на основе двигателя Ingenium запатентовали более 40 изобретений.

Jaguar Land Rover – один из немногих производителей, которые еще до создания первых прототипов используют технологии виртуальной реальности во время работы над дизайном и отдельными компонентами. В ближайших планах компании – ввести интеллектуальное самообучение медиасистемы автомобиля, чтобы она интегрировалась со смартфоном водителя, изучала его привычки и предпочтения. Это позволит обеспечить бесподобный комфорт в салоне и по-настоящему персонализированное управление автомобилем.





Оставаясь настоящим внедорожником, Land Rover Defender имеет огромное количество инноваций. Фото: Land Rover

Да, прогресс не остановить. Jaguar всю жизнь строил спорткары, теперь создает электрические кроссоверы. А Land Rover, который начинал с простых внедорожников, теперь задает стандарты комфорта поездки. Единственное, что осталось неизменным – надежность и качество. Привычка делать все на высшем инженерном уровне, продумывая малейшие детали – в генах Jaguar Land Rover. Как и преданность традициям – в ДНК самих британцев.

Фото: Jaguar Land Rover

Автор: Сергей Суховский