09:01, 13 липня 0

Деколи англійців та їхні бренди тролять за консерватизм, плутаючи відданість традиціям із технічною відсталістю. Але розвиток автомобільної галузі підтверджує: саме в Великій Британії народжуються найсучасніші автомобільні технології.

Якось британські парламентарі, які споконвіку засідають у Вестмінстер-холі, вирішили зробити ремонт стелі, яка була створена 1393 року. Але щоб перекласти дах площею 1547 м², потрібен був цілий ліс 500-літніх дубів. Та де їх зараз знайти?

Тоді у Парламентській бібліотеці знайшли документ із даними постачальників та зателефонували їх спадкоємцям. А вони ніби чекали цього дзвінка від народження: 500-річна діброва росла на замовлення парламенту. Розуміючи, що рано чи пізно Вестмінстер-холу знадобиться капремонт, лісозаготівники свого часу висадили саджанці саме цього виду. І наказали нащадкам очікувати, коли за ними звернуться з Вестмінстера. Подібна завбачливість, планування “на століття”, педантичне ставлення до документів — це і є відданість традиціям.



Парламентська зала Вестмінстерського палацу. Фото: Jaguar Land Rover

Схожим чином британці створюють автомобілі. Якщо не на століття, то на покоління. Продумують до дрібниць, а потім безжально випробовують вогнем і мечем. Добре, що згубних місць для тестів новітніх технологій в “Імперії, над якою ніколи не заходить сонце” не бракувало. Як наслідок, дві третини всіх Land Rover, випуск яких почався ще в 1948 році, досі на ходу. У глибинці їх передають у спадок — як мисливські рушниці, фамільне срібло та сімейні заповіти.

Заповіти

Перші Land Rover народжувалися у важкі післявоєнні часи, тож вони повинні були їздити за важких умов експлуатації автомобілів та повної відсутності доріг і сервісу. Саме тому вперше в історії кузов позашляховика виконали з... алюмінію. Він легший за сталь, жорсткіший, не іржавіє, тож не боїться подряпин і бродів. Та й коштував цей метал недорого — авіазаводам він був вже не потрібний. З тієї ж причини алюмінієвим став перший Jaguar — родстер XK-120. Схожа історія і з колірною гамою: спочатку автомобілі були виключно темно-зеленими — адже невитраченої емалі “хакі”, яка спочатку призначалася для військової авіації, на складах було багато.

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Великі географічні пригоди

Відсвяткувавши в 1965 році випуск півмільйонного позашляховика, маркетологи Land Rover виявили, що більшість цих авто купують не фермери чи військові, а звичайні громадяни, які подорожують в різноманітні куточки світу.

Так з’явився Range Rover, який поєднав позашляхові можливості зі зручністю та комфортом седанів преміум-класу. Саме з “рейнджа” почалася ера автомобілів із постійним повним приводом.





Сучасний Range Rover почуває себе однаково комфортно як на автомагістралі, так і в пустелі. Фото: Land Rover

Метал, що окриляє

Потрапляння у цільову аудиторію було стовідсотковим — люди поступово багатіли, їм хотілося комфорту, подорожей і пригод. Range Rover перетворив термін “оффроад” у синонім туризму й активного відпочинку, а “позашляховик” — у символ престижу та стилю життя. І навіть у витвір мистецтва: в 1971 році модель Range Rover експонувалася в Луврі як “видатний зразок сучасного дизайну”. Досі жоден інший автомобіль не виставляли в музеї музеїв.

Але англійці ніколи не зупиняються на досягнутому, тому інновації на “рейнджах” з'являлися постійно. Британці довели алюмінієву концепцію до досконалості — тепер з алюмінію роблять весь кузов і безліч елементів двигуна, трансмісії та підвіски.

Більш ніж 60-річні дослідження “крилатого металу” зробили компанію Jaguar Land Rover лідером у галузі його обробки. Британці створили свій унікальний сплав, розв'язали проблему з'єднання алюмінієвих і сталевих деталей та побудували найбільший у світі прес для штампування деталей з цього металу.

Окрема тема для гордощів — електронні системи, що покращують безпеку, полегшують керування та підвищують комфорт. Наприклад, технології “прозорих” капота та корми ClearSight Ground View і ClearSight Rear View показують картинку безпосередньо перед позашляховиком і позаду нього, дозволяючи маневрувати з ювелірною точністю як у тісній парковці, так і під час форсування гірської річки.

Вершина мультимедійної автомобільної системи — система Pivi Pro, з потоковою передачею даних, інтуїтивністю та блискавичним відгуком. За цими характеристиками вона не поступається смартфонам і навчена оновлювати софт “за повітрям”.





Екран унікальної за своїм функціоналом мультимедійної системи Pivi Pro. Фото: Land Rover

Сучасна технологія управління трансмісією Terrain Response також не має аналогів із ефективності. Водієві достатньо вибрати потрібний тип бездоріжжя (камені, пісок, трава, гравій, сніг, бруд і колії) та вибрати напрямок — усе інше зробить електроніка.

Революція замість еволюції

Натомість у Jaguar усе було з точністю до навпаки. Всі інновації бренду випробовувались на автоперегонах, а потім йшли у серійне виробництво. Наприклад, у 1950 році на моделі XK120C компанія виграла 24-годинні перегони “Ле Ман” з першої спроби. Передумовами успіху стала видатна аеродинаміка, посилена жорсткість кузова та дискові гальма. Всі ці елементи одразу почали використовуватись на серійних моделях.





Легендарні спортивні моделі Jaguar, які перемагали на гоночних трасах. Фото: Jaguar

В Jaguar і сьогодні вважають, що інновації не повинні існувати тільки заради інновацій. Усі вони створюються задля того, щоб керування автомобілем стало ще більш інтуїтивним і унікальним. Адже Jaguar — це практично жива істота. Видатним досягненням є розробка першого преміального електричного кросовера I-PACE, представленого кілька років тому. Зараз же компанія Jaguar Land Rover оголосила про нову стратегію, згідно з якою всі нові “Ягуари” будуть виключно електричними. Але екологічність не заважатиме спортивному характеру — адже усі електричні Jaguar проєктуються як надзвичайно динамічні автомобілі.





Перший електрокар Jaguar — двомоторний I-Pace. Фото: Владислав Сірук

Після об'єднання Jaguar і Land Rover спортивні характеристики та гоночні інновації отримали легендарні позашляховики. Так, при створенні гібридної системи на основі двигуна Ingenium запатентували понад 40 винаходів.

Jaguar Land Rover — один із небагатьох виробників, які ще до створення перших прототипів використовують технології віртуальної реальності під час роботи над дизайном і окремими компонентами. У найближчих планах компанії — запровадити інтелектуальне самонавчання медіасистеми автомобіля, щоб вона інтегрувалася зі смартфоном водія, вивчала його звички й уподобання. Це дозволить забезпечити незрівнянний комфорт у салоні та по-справжньому персоналізоване керування автомобілем.





Залишаючись справжнім позашляховиком, Land Rover Defender має величезну кількість інновацій. Фото: Land Rover

Так, прогрес не зупинити. Jaguar усе життя будував спорткари, тепер створює електричні кросовери. А Land Rover, який розпочинав з простих позашляховиків, тепер задає стандарти комфорту поїздки. Єдине, що залишилося незмінним, — надійність і якість. Звичка робити все на вищому інженерному рівні, продумуючи найменші деталі — в генах Jaguar Land Rover. Як і відданість традиціям — у ДНК самих британців.

Фото: Jaguar Land Rover

Автор: Сергій Суховський