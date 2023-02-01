Нардепы и их семьи после вторжения 24 февраля закупились автомобилями на $1,3 млн. минимум.

Народная депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Ирина Аллахвердиева после полномасштабного наступления России на Украину приобрела 500-й Mercedes. Ее однопартийца Александра Воробья зафиксировали на 560-м Mercedes, оформленном на водителя. А семья нардепа ребрендированной "ОП - ЗЖ" Суто Мамояна обросла двумя новыми Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX500d. Об этом говорится в сюжете Вадима Коршенко на Bihus.Info.

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В конце сентября 2022 года нардепка от "Слуг народа" Ирина Аллахвердиева стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz S500L 2021 года выпуска. Цена на таковые стартует с 4,4 млн грн. При этом в комментарии журналистам Bihus.Info Ирина Аллахвердиева заявила, что автомобиль обошелся ей всего в 1 млн грн, то есть якобы в четыре раза ниже его рыночной стоимости.

Напомним, НАБУ расследует уголовное производство, в котором проверяет происхождение 20 млн грн, якобы подаренных народной депутатке ее отцом в течение 2021-2022 гг.

Еще одного депутата от "Слуг народа" Александра Горобца журналисты в августе 2022 года заметили под рестораном в центре Киева. Его привез туда свежеприобретенный Mercedes-Benz S560 2017 года выпуска стоимостью $70 тыс. В ответ на вопросы журналистов нардеп заявил, что автомобиль принадлежит его другу-ритейлеру, который нардепа только подвозит.

На самом деле владельцем роскошного автомобиля оказался водитель, давно работающий с Горобцом и ожидавший его под рестораном, пока нардеп находился внутри.

Летом 22-го на отца нардепа от "Слуг" Леонида Галушка оформили гибридный Lexus NX300H 2021-го, а в начале декабря еще и гибрид Volvo XC90 2022-го года. Цены на такие начинаются от $40 тыс. и $55 тыс. соответственно.

Также журналисты Bihus.Info зафиксировали депутата в правительственном квартале за рулем автомобиля Mercedes-Benz S500 в 2010 году (от $10 тыс.). Все три автомобиля имеют любимые номера нардепа с числом 9899. Напомним, ранее депутат Галушко пользовался Toyota Land Cruiser 200 с аналогичным номерным знаком, принадлежавшим его матери.

На трассе Киев-Чоп в начале января этого года было зафиксировано превышение скорости автомобиля BMW M760Li 2019-го года. На месте пассажира сидела женщина, похожая на нардепку от "Слуг народа" Маргариту Шол. За рулем был человек, похожий на Василия Шола – якобы бывшего мужа депутата. Автомобиль стоимостью минимум $97 тыс. оформлен на мать Василия Шола в ноябре 2022 года.

Другая народная депутат от "Слуг народа" Ольга Василевская-Смаглюк в июле 2022 года приобрела внедорожник Jeep Grand Cherokee 2021 года выпуска. Предварительно она продала свои подержанные автомобили Honda CR-V и Mercedes-Benz GLC. В комментарии нардепка сообщила, что стоил автомобиль около 1,8 млн. грн., а также, что она подала соответствующие изменения в декларацию.

В мае 2022 года нардеп от "Слуг" Евгений Брагар стал владельцем Lexus CT200h 2012-го года. Это восстановленный "биток", приобретенный у США за $3250. В Украине цены на аналогичные автомобили стартуют с $13,8 тыс.

В мае 2022 года на сына нардепа Евгения Шевченко (избранного от "Слуги народа", а ныне члена депутатской группы "Восстановление Украины") оформили Mercedes-Benz G63 AMG в 2022 году. Цены на таковые стартуют с $216 тыс.

Ранее журналисты фиксировали нардепа в правительственном квартале на BMW X5M (от $169 тыс.), тоже оформленном на его сына.

Его "одногруппник", тоже экс-СНовец Артем Дмитрук в этом году поздравил свою аудиторию в Instagram из салона автомобиля Land Rover Range Rover четвертого поколения. Самые дешевые такие стоят на вторичном рынке $35 тыс.

Депутат группы "За будущее" Анатолий Урбанский ранее приезжал в Верховную Раду на Range Rover Autobiography 2019 года, оформленном на его жену. 7 января 2023 года на нее был оформлен Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года, который стоит от $216 тыс.

Когда-то нардеп от запрещенной ОП – ЗЖ, а ныне член группы Оппозиционная платформа за жизнь и мир Владимир Кальцев в сентябре 2022 года приобрел Jeep Grand Cherokee 2013 года. Цены на такие стартуют с $16,8 тыс.

Его соратник по группе Суто Мамоян ранее приезжал в Верховную Раду на Rolls-Royce Cullinan, оформленном на его дядю Арафата Мамояна. В июле 2022 года на дядю нардепа оформили новый Lexus LX500d, стоимостью не менее $123 тыс., а в конце сентября еще и две Toyota Land Cruiser 300, которые в общей сложности стоят не менее $180 тыс.

Обе Toyota журналисты фиксировали в правительственном квартале .