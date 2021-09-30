"Найдосконаліший у технологічному плані, з кращим приводом 4x4 та найбільш розкішний Grand Cherokee з усіх", – стверджує виробник.

Jeep Grand Cherokee актуального покоління у продажу вже два роки, тож настав час для його оновлення. Найважливішою зміною для позашляховика наступного модельного року стала поява гібридної силової установки.

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Оновлений Jeep Grand Cherokee зовні став більше нагадувати Wagoneer та Grand Wagoneer, переважно, завдяки іншій оптиці. А Grand Cherokee 4xe – м’який плагін-гібрид (plug-in mild-hybrid) має ще й помітно інші бампери, які виділяють його в окрему “підмодель”. Гібрид здатен долати в чисто електричному режимі 40 кілометрів, а загальний запас ходу становить понад 708 км.

Jeep Grand Cherokee 4xe оснащений двома електромоторами, акумулятором, 2-літровим чотирициліндровим турбомотором та 8-швидкісною автоматичною трансмісією TorqueFlite. Комбінована віддача установки – 375 к.с. та 637 Нм крутного моменту.

Фото: Jeep Grand Cherokee 2021 / Stellantis

Стандартний генератор змінного струму, що зустрічається на більшості транспортних засобів такого типу, у випадку 4xe замінюється генератором з рідинним охолодженням. Це дозволяє транспортному засобу плавно перемикатися з повністю електричного режиму на гібридний режим під час зупинки та початку руху. Гібридна установка 4xe доступна для п’яти комплектацій Grand Cherokee з семи, що пропонуються у США.

Також Grand Cherokee доступний зі знайомими моторами V6 та 5,7-літровим HEMI V8. Залежно від мотору та рівня комплектації, Jeep пропонує три версії повного приводу. Quadra-Trac I з муфтою в приводі передньої осі призначена для найпростіших виконань Grand Cherokee, гібрид оснащений приводом Quadra-Trac II з двоступеневою роздавальною коробкою і демультиплікатором зі коефіцієнтом пониження 2,72 : 1, а виконанню Grand Cherokee Trailhawk призначений Quadra-Drive II з електронним блокуванням диференціалу. Останній також отримав пневмопідвіску Quadra-Lift, позашляховий обмежувач швидкості Selec-Speed, стабілізатор з гідрозамками, захисні пластини зі сталі та система контролю тяги Selec-Terrain.

Всередині у Grand Cherokee оновились матеріали оздоблення, мультимедійна система Uconnect 5 з трьома екранами діагоналлю 10,1 дюйма або двома на 10,25 дюйма, з’явився проєкційний дисплей та бездротова зарядка. Сидіння мають електрорегулювання в 16 напрямках і функцію масажу. Список активних систем безпеки включає понад сто позицій, найважливіші з яких входять у стандартне оснащення оновленої моделі. Нова система напівавтономного управління Active Driving Assist (2-й рівень автономності) доступний як опція.

Ціни на Jeep Grand Cherokee 2021 (за американськими стандартами позначається 2022-м модельним роком) стартують з відмітки 37 390 доларів, а топова комплектація обійдеться від 63 365 доларів. Ціни на Grand Cherokee 4xe поки не оголошені.

Jeep Grand Cherokee 2021 з'являться в американських дилерів марки у четвертому кварталі цього року, а гібридні 4xe прибудуть на початку 2022. На інших ринках новинка очікується з запізненням від трьох до шести місяців, а гібрид може затриматись і до 2023 року.