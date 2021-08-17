Новинка являє собою "розтягнутий" Compass для Латинської Америки.

Новий Jeep Commander, призначений для ринків країн Латинської Америки, отримав практично усю техніку від нещодавно оновленої глобальної моделі Compass. Офіційна прем'єра кросовера запланована на 26 серпня.

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Commander отримав нову передню та задню оптику, відмінну від тієї, що має Compass. Крім того, у трирядного Commander подовжені задні двері та більша площа скління. А от інтер'єр Commander – ідентичний Compass. Так само як глобальна модель, латиноамериканська новинка має пару 10-дюймових екранів та широкий підлокітник з п’ятилітровим відсіком для речей всередині.

Що буде у Commander під капотом – поки не ясно, однак місцеві ЗМІ повідомляють, що силові агрегати дістануться йому від Compass без змін. Останній комплектується агрегатами T270 Turbo Flex та TD350 Turbo Diesel. Перший – це 1,3-літровий турбомотор з віддачею 185 к.с., що споживає дизель або етанол, а другий – 2-літровий турбодизель на 170 сил. З потужнішим мотором поєднується 9-швидкісний “автомат” з приводом на обидві осі, а молодшому призначений “автомат” на шість передач та передній привід. Також не виключена поява в моторній лінійці 2-літрового 200-сильного мотора.

Всю інформацію про Commander латиноамериканський підрозділ Jeep обіцяє розкрити наприкінці літа. Виробництво вестимуть на бразильському заводі.