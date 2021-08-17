Новинка представляет собой "растянутый" Compass для Латинской Америки.

Новый Jeep Commander, предназначенный для рынков стран Латинской Америки, получил практически всю технику от недавно обновленной глобальной модели Compass. Официальная премьера кроссовера запланирована на 26 августа.

Узнайте также: Skoda раскрыла технические подробности новой Fabia 2021

Commander получил новую переднюю и заднюю оптику, отличную от той, которая есть у Compass. Кроме того, у трехрядного Commander удлиненные задние двери и большая площадь остекления. А вот интерьер Commander – идентичный Compass. Так же как глобальная модель, латиноамериканская новинка имеет пару 10-дюймовых экранов и широкий подлокотник с пятилитровым отсеком для вещей внутри.

Что будет у Commander под капотом – пока не ясно, однако местные СМИ сообщают, что силовые агрегаты достанутся ему от Compass без изменений. Последний комплектуется агрегатами T270 Turbo Flex и TD350 Turbo Diesel. Первый – это 1,3 – литровый турбомотор с отдачей 185 л. с., потребляющий дизель или этанол, а второй – 2-литровый турбодизель на 170 сил. С более мощным мотором сочетается 9-скоростной “автомат” с приводом на обе оси, а младшему назначен “автомат” на шесть передач и передний привод. Также не исключено появление в моторной линейке 2-литрового 200-сильного мотора.

Всю информацию о Commander латиноамериканское подразделение Jeep обещает раскрыть в конце лета. Производство будут вести на бразильском заводе.