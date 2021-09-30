"Самый совершенный в технологическом плане, с лучшим приводом 4x4 и наиболее роскошный Grand Cherokee из всех", – утверждает производитель.

Jeep Grand Cherokee актуального поколения в продаже уже два года, поэтому настало время для его обновления. Важнейшим изменением для внедорожника следующего модельного года стало появление гибридной силовой установки.

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Обновленный Jeep Grand Cherokee внешне стал больше напоминать Wagoneer и Grand Wagoneer, преимущественно, благодаря другой оптике. А Grand Cherokee 4xe-мягкий плагин-гибрид (plug-in mild-hybrid) имеет еще и заметно другие бамперы, которые выделяют его в отдельную “подмодель”. Гибрид способен преодолевать в чисто электрическом режиме 40 километров, а общий запас хода составляет более 708 км

Jeep Grand Cherokee 4xe оснащен двумя электромоторами, батареей, 2-литровым четырехцилиндровым турбомотором и 8-скоростной автоматической трансмиссией TorqueFlite. Комбинированная отдача установки – 375 л. с. и 637 Нм крутящего момента.

Фото: Jeep Grand Cherokee 2021 / Stellantis

Стандартный генератор переменного тока, что встречается на большинстве транспортных средств такого типа, в случае 4xe заменяется генератором с жидкостным охлаждением. Это позволяет транспортному средству плавно переключаться с полностью электрического режима на гибридный режим во время остановки и начала движения. Гибридная установка 4xe доступна для пяти комплектаций Grand Cherokee из семи, предлагаемых в США.

Также Grand Cherokee доступен со знакомыми моторами V6 и 5,7-литровым HEMI V8. В зависимости от мотора и уровня комплектации, Jeep предлагает три версии полного привода. Quadra-Trac I с муфтой в приводе передней оси предназначена для самых простых исполнений Grand Cherokee, гибрид оснащен приводом Quadra-Trac II с двухступенчатой раздаточной коробкой и демультиплікатором с коэффициентом понижения 2,72 : 1, а выполнению Grand Cherokee Trailhawk предназначен Quadra-Drive II с электронной блокировкой дифференциала. Последний также получил пневмоподвеску Quadra-Lift, внедорожный ограничитель скорости Selec-Speed, стабилизатор с гідрозамками, защитные пластины из стали и система контроля тяги Selec-Terrain.

Внутри у Grand Cherokee обновились материалы отделки, мультимедийная система Uconnect 5 с тремя экранами диагональю 10,1 дюйма или двумя на 10,25 дюйма, появился проекционный дисплей и беспроводная зарядка. Сиденья имеют электрорегулировку в 16 направлениях и функцию массажа. Список активных систем безопасности включает более ста позиций, самые важные из которых входят в стандартное оснащение обновленной модели. Новая система полуавтономного управления Active Driving Assist (2-й уровень автономности) доступен как опция.

Цены на Jeep Grand Cherokee 2021 (по американским стандартам сказывается 2022-м модельным годом) стартуют с отметки 37 390 долларов, а топовая комплектация обойдется от 63 365 долларов. Цены на Grand Cherokee 4xe пока не объявлены.

Jeep Grand Cherokee 2021 появятся у американских дилеров марки в четвертом квартале этого года, а гибридные 4xe прибудут в начале 2022. На других рынках новинка ожидается с опозданием от трех до шести месяцев, а гибрид может задержаться и до 2023 года.