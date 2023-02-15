Депутати розповіли, що неправильне перевезення тварин в автомобілі може призвести до серйозної ДТП. Щоб скоротити кількість таких інцидентів, запропоновано запровадити нові штрафи у розмірі від 510 до 850 грн.

У Верховній Раді запропонували запровадити нові штрафи для водіїв. Законопроект передбачає покарання за порушення правил безпечного перевезення тварин. Про це йдеться у проекті закону №9016.

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Нардепи Олександр Юрченко та Антоніна Славицька стали ініціаторами законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечного перевезення тварин у транспортних засобах". Вони зазначили, що водії часто тримають на колінах, на руках чи у руках собак невеликих порід, що збільшує ризик виникнення ДТП.

Крім того, тварина може постраждати або завдати шкоди іншим людям у разі раптової зупинки або зіткнення, якщо в автомобілі не буде спеціальних засобів для перевезення або надійних кріплень. Наприклад, в разі ДТП на швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг.

У разі ухвалення закону водії будуть зобов'язані перевозити тварин тим способом, який не заважає керувати транспортним засобом. Поки законопроєкт не встановлює певні норми перевезення.

У проекті закону пропонують запровадити адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення тварин у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). За повторне порушення буде передбачено штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (850 грн).