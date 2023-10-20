На американских страховых аукционах Honda Accord 2017-2021 года продается в среднем за $6388.

Даже по сравнению с сентябрем 2023 года средняя финальная стоимость Honda Accord 2017-2021 годов выпуска снизилась на 348 долларов. А еще в июле ее покупали дороже, чем за семь тысяч "баксов". О такой тенденции сообщил сайт Autoastat, анализирующий данные аукционов IAAI и Copart.

Также интересно известная цена нового Honda CR-V в Украине.

Конечно, на аукционах IAAI и Copart обычно продаются битые автомобили, поэтому цена даже на одну модель отличается в несколько раз. Она зависит от имеющихся повреждений, возможностей и стоимости их ремонта, а также от места проведения торгов.

Впрочем, общая тенденция показывает, что спрос на Honda Accord падает. Возможно, это связано с дальнейшей утратой популярности традиционных седанов в пользу кроссоверов и внедорожников.

Салонный фильтр Bosch защищает пассажиров от пыльцы, пыли и вредных веществ, снижает количество отложений на испарителе системы кондиционирования и поддерживает его эффективность. Фильтр с активированным углем обеспечивает дополнительную защиту от вредных газов с неприятным запахом. Рекламная информация

Впрочем, среди поклонников седанов Honda Accord 2017-2021 годов ценится достаточно высоко. Среди ее преимуществ – отличная управляемость, просторный салон, хорошо оснащенный даже в базовых моделях.

Среди недостатков – высокий расход топлива, несовершенная мультимедийная система и отсутствие некоторых опций, которые доступны у конкурентов. Впрочем, на рынке можно найти гибридную Accord, у которой будет меньше аппетит.