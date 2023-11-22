У візуально цілого Jeep Libery 2011 року випуску є кілька суттєвих недоліків, один з головних - він втоплений.

На вигляд цей Jeep Libery 2011 в дуже доброму стані: без пошкоджень, чистий, біленький. Та й салон на фотографіях в доброму стані. Прикро, що фото не передає запаху, адже тоді б можна було б одразу дізнатись причину такої ціни – автомобіль після втоплення.

Цей Jeep Libery 2011 за $3 має бензиновий двигун об’ємом 3,7 літра, автоматичну коробку передач та повний привід.

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Автомобіль не заводиться, а документи не дозволяють його відновити – Bill of Sale - Parts Only, тобто лише на розбирання. Jeep Libery 2011 у робочому стані коштує в США майже $11 тисяч. Певно, що власник цієї машини, після розбирання та продажу деталей, може отримати не менше.

Напевне, власник, який придбав цей Jeep за три долари США, міг би відбити свої гроші одразу, лише продавши колеса з дисками. Крім того, є ще багато деталей, на які “купання” у воді сильно не позначилось – і це перш за все металеві, кузовні частини машини.

Для кросоверів Continental розробив нову шину WinterContact TS 870 P. Малюнок протектора на цій шині зроблений таким чином, що дуже швидко витісняє воду з плями контакту, що забезпечує кращу керованість, коротший гальмівний шлях і ефективний захист від аквапланування. Рекламна інформація

Щоправда, везти її в Україну нерентабельно, бо у нас таких машин мало, а значить, попит на деталі дуже малий. А от в Америці такий бізнес може виправдати себе. Там Jeep Libery досить популярний.

Але є ще одне “але”. Ця машина продана в Гаваях, тобто на островах, далеких від континентальної Америки. Везти звідти цього “потопельника” в США теж невигідно, а розбирати в курортному місті теж немає сенсу. Адже вартість пересилки деталей у США виявиться дорожчою, аніж самі деталі. Таким чином, зовні цілий автомобіль нікому не потрібний, тому й ціна у символічні три долари виявилась цілком справедливою.