Компанія Jeep вирішила припинити продажі моделі Renegade через низький попит та поганий показник продажів. Через падіння популярності Renegade не вийде як модель 2024 року в Сполучених Штатах і Канаді.

Ціна на новий Renegade у США починається від $28 445, що робить цей кросовер найдоступнішим в лінійці Jeep. За ці кошти покупець отримує Renegade у комплектації Latitude з 1,3 літровим турбодвигуном на 177 к.с. в парі з дев’ятиступеневою автоматичною коробкою передач та повним приводом.

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За найменшу суму можна отримати авто лише в білому кольорі (єдине лакофарбове покриття, за яке не вимагається доплата), з 17-дюймовими алюмінієвими дисками, та з сенсорним екраном мультимедіа на 8,4 дюйма.

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Jeep представила Renegade у 2014 році. Субкомпактний кросовер, побудований на одній платформі з такими моделями як Fiat 500X і Fiat 500L, отримав статус найдоступнішого авто в модельному ряду Jeep. Цікаво що Fiat 500X, Fiat 500L та Jeep Renegade для американського ринку збирались на заводі в Європі, сходили з конвеєра в Мельфі, Італія.

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Проте, судячи з показників продажів, авто не було дуже популярним серед американців. Починаючи з 2016 року показники продажів Renegade в США почали погіршуватись. У 2017 році було продано 103 434 моделей. В рік пандемії - 62 847 автомобілів. А ось 2023 рік став найгіршим в історії продажів Renegade – було продано всього 15 561 джипів. Але ця модель була популярна серед українців, які привозять биті авто з американських аукціонів.

Судячи з усього, роль найдоступнішого авто в лінійці Jeep займатиме модель Compass. Дивно, але ще у 2015 році, після появи Renegade, ходили чутки, що разом з Patriot буде знято з виробництва і модель Compass. Проте лише Patriot зник із модельного ряду автовиробника, а Compass побачив ще одне покоління у 2017 році.

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Jeep America відмовляється від Renegade, проте авто і надалі буде продаватись в інших частинах світу – у Європі, Китаї та Південній Америці. Можливо, той факт, що авто збирається за межами США та повністю імпортується в країну і підірвав довіру американських покупців до Renegade.