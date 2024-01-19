Бренд Jeep розкрив декілька деталей про новий Wagoneer S EV – найголовнішою сенсацією став той факт, що кросовер матиме розгін, як у деяких суперкарів.

Електричний Wagoneer S стане першим електромобілем Jeep, який продаватиметься на ринку США. Бренд поділився важливою інформацією про продуктивність. Модель буде мати потужність 600 кінських сил і зможе розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 3,5 секунди.

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Ємність батареї, кількість електромоторів та запас ходу досі тримають в таємниці. Можна припустити, що кросовер використовуватиме два електродвигуни, тобто матиме повний привід, яку Jeep називає 4xe, і яку компанія пропонує як стандартну опцію.

В тизері показано передню частину майбутнього Jeep зі штучною решіткою радіатора з підсвічуванням, з сімома вертикальними планками. Над ним розташована світлодіодна стрічка, яка поєднана з фарами. Задня частина, ймовірно, імітує передню, з точки зору ліхтарів, оскільки світлодіодна стрічка ззаду стала нормою в галузі дизайну автомобілів.

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Можна впевнено сказати, що Wagoneer S EV буде схожий на свого звичайного аналога з ДВЗ, якого Jeep представив у 2022 році. Виробництво моделі має розпочатись наприкінці року, а поставки – у першому кварталі 2025 року. Wagoneer S також буде доступний на ключових ринках у всьому світі пізніше.

Jeep працює над ще однією електричною моделлю. Це буде менший Recon, виробництво якого також очікується наприкінці 2024 року. Першим серійним електромобілем під брендом Jeep є Avenger, але з 2022 року він випускається лише в Європі.

Електромобілі є частиною плану з глобальної трансформації бренду Jeep. Згідно з довгостроковим стратегічним планом Stellantis Dare Forward 2030, бренд прагне до лінійки з нульовими викидами, а це означає, що через шість років буде повністю електрична лінійка моделей Jeep.