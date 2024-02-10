19:55, 10 лютого 0

Українці знають автомобілі Jeep в основному як відновлені машини з американських аукціонів. Однак перед нами – новий, офіційний, легендарний Jeep. Він виглядає, їде та оснащений зовсім по-іншому. Тож цей Jeep Compass – справжній руйнівник міфів про американські авто.

Представник іменитого бренду

Jeep Compass приблизно в такому вигляді, як у нас на тесті, з’явився у 2019 році. Це був рестайлінг другого покоління, що побачило світ у 2016-му. Виглядає він сучасно: це вже не той Compass з дивними круглими фарами та величезним “грилем” решітки, що вперше з’явився у 2006-му. І навіть не той післярестайлінговий (2011-2016), що був схожий на Grand Cherokee. Друге покоління стало більш “європейським” та сучасним завдяки співпраці з італійським Fiat, а згодом – з французьким концерном Stellantis.

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Тож тепер Compass – один з найбільш інтернаціональних кросоверів на ринку. Фірмова решітка радіатора Jeep робить автомобіль впізнаваним здалеку, помітні й інші типові для цього американського бренду риси. Це виразні колісні арки, подовжена лінія вікон та бокові ребра кузова.

За розмірами, формою та деталями – це типовий європейський кросовер класу C-SUV, як Opel Grandland, Peugeot 3008 чи Nissan Qashqai. За якістю складання він теж “європеєць”, адже для України Jeep Compass виготовляється в Італії, на заводі концерну Stellantis у Мельфі, разом з Jeep Renegate й Fiat 500X. До речі, невдовзі тут будуть випускати електромобілі Opel, DS і навіть Lancia.

В Україні Compass представлено у двох комплектаціях – Altitude та Summit – з гібридним приводом, до складу якого входить 130-сильний півторалітровий бензиновий турбомотор потужністю 130 сил та 20-сильний електродвигун, який живиться від батареї на 0,8 кВт/год.

Jeep використовує роботизовану трансмісію на 7 передач, аби надсилати всю тягу на передні колеса. Хоча кліренс при цьому становить серйозних 20 см. А додатковий електродвигун допомагає економити, адже апетит Compass вкладається в цифри менше 6 літрів.

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Зміни пішли на користь

Оновлений Compass отримав незначні зміни ззовні, а от в салоні – значно суттєвіші. Та й електронних помічників стало більше. І якщо ви чекали “дубового” пластику, відсутності звукоізоляції, великих кнопок та незручної ергономіки, то цей Compass може розчарувати. Або, швидше, приємно вразити.

Салон темний, але обшитий м’якою екошкірою з акуратним прострочуванням. Металевий акцент по всій ширині дещо освіжає. Сидіння комбіновані, шкіряно-тканинні, мають чітко виражений рельєф та добре прилягають до тіла. Причому не лише передні, але й задні, завдяки чому сидіти там зручно та просторо. Тобто американської простоти тут мінімум, а от європейський підхід відчувається у всьому.

У центрі – величезний 10,1-дюймовий дисплей інформаційної системи, який має яскраву картинку та чутливий сенсор. Нижче – повітряні дефлектори, а ще нижче – кнопки регулювання клімат-контролю. Так, це не механічний кондиціонер, як у американських версій, а сучасний “клімат”. Але є ряд цікавих кнопочок.

Одна з них вимикає гібридний привід. Для чого це? Наприклад, щоб в мороз завести двигун. Адже після натискання на кнопку “старт” він не заводиться, машина спочатку починає рух на електродвигуні, а вже потім підключає ДВЗ. Але якщо когось чекаєш та хочеш прогріти салон, без працюючого двигуна не обійтись.

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Ще одна цікава кнопка – автоматичного паркування. Ввімкнув її та вказівник повороту, машина знайшла вільне паркомісце. Потім відпустив кермо – і вона самостійно «заскочила» на місце. Звичайно, ця опція не нова, однак в кросоверах цього класу зустрічається нечасто. До того ж, Compass це робить за допомогою електродвигуна, екологічно, можна сказати.

Ще тут можна ввімкнути камери системи огляду на 360 градусів, а потім вибрати саме ті, які потрібно для конкретного маневру. Для сучасних ґаджетоманів є все, що необхідно – по два USB (звичайний та Type C) у кожному ряду, безпровідний Car Play та індукційна зарядка телефону. Багажник правильної форми та вміщує 424 л – це середній показник у класі.

Панель приладів також цифрова і досить велика – на 10,25 дюйми. Інформації на ній дуже багато – наприклад, можна побачити точну температуру охолоджуючої рідини, оливи, її тиск та заряд акумулятора. До речі, показників запасу енергії тут також два – бензину праворуч та заряду тягової батареї зліва. І хоча остання невелика, за її допомогою гібридний Compass може стартувати, пересуватись у тягучках, паркуватись та підтримувати рух на стабільній швидкості. А от поповнювати енергію гібридна установка здатна під час гальмувань чи їзди накатом. Найчастіше це трапляється у міській їзді, щоб побачити, коли саме, монітор передачі енергії можна вивести на центральний дисплей.

Оригінально у цьому Jeep Compass налаштовані підігріви – одразу після старту вмикається нагрівання водійського крісла та керма. Вимкнути їх можна через відповідне меню дисплея. Але коли зима пройде, цю опцію легко відімкнути.

А ще тут є оригінальні органи керування на кермі. Вони не лише зовні рульового ободу (зліва – налаштування електронної панелі приладів, справа – активний круїз-контроль), але й з внутрішньої сторони. Там маленькими джойстиками керується аудіосистема – звук, вибір треків чи радіостанцій. Спочатку незвично, але з часом розумієш, що зручно.

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Економічний Jeep буває!

Більшість з нас завдяки «американським» Jeep звикли до багатолітрових атмосферних двигунів – наприклад, звідти до нас привозять Compass з 2,4-літровими бензиновими атмосферниками. У них шалений апетит у 12-17 літрів, тож в Україну на них одразу встановлюють ГБО.

Європейський Compass інший – тут гібридна силова установка з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором у коробці передач. До речі, КП тут роботизоване, 7-степеневе, з двома «мокрими» зчепленнями від німецької Getrag. Тож ГБО тут не потрібне, адже апетит і так дуже скромний. Заявлена витрата 6 літрів на сотню у місті – не фантастика, а цілком реальна цифра. В ході нашого тесту вона піднімалась максимум на літр.

Гібридна установка досить гармонічна. Автомобіль рушає на електриці, потім вмикається бензиновий двигун. Коли різко натискаєш педаль газу, працюють обидва мотори. Вони розганяють машину до сотні за 10 секунд, і цього достатньо в міському потоці. Розгін плавний, і лише під час рваного руху на світлофорах можна відчувати малопомітні поштовхи перемикання передач. Загалом, трансмісія підлаштовується під водія, тож буде діяти в залежності від манери керування. Самостійно ввімкнути “спорт” чи “економ” не можна.

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Комфорт та безпека – уже в базі

Загалом автомобіль досить м’який та комфортний, чого не очікуєш від привезених з Америки “Джипів”. Він непомітно переварює як “особливості” українських доріг, причому досить глибокі, так і “лежачі поліцейські”. І жодних неприємних звуків чи ударів в кермо! Незалежна задня підвіска сприяє чудовій стабільності автомобіля, причому на будь-якій поверхні. Він впевнено тримається прямої, але так само успішно тримає дугу на повороті. Дивно як для позашляховика, але факт. Двигуна не чути, а звуки від дороги та вітру помірні. Кермо точне, з чітко вираженим “нулем”. Тобто автомобіль комфортний, а зовсім не екстремальний, як того очікуєш від Jeep.

Систем безпеки в українській комплектації стільки, що їх може вистачити на позашляховик преміум-класу. Чи навіть більше. Наприклад, круїз-контроль тут не лише адаптивний, з функцією зупинки та рушання в тягучках, але й може їздити на чистій електриці. Не говорячи про те, що система зупиниться перед раптовою перешкодою (навіть велосипедистом чи пішоходом), м’яко вирівнює курс, якщо авто виїжджає за межі смуги з розміткою, а гальма під час дощу задля підвищення ефективності мають спеціальний алгоритм дії.

В Україні Jeep Compass продається в комплектації Limited 2023 року випуску за ціною 1 261 100 грн ($33 200), а у 2024 модельному році з’явилися нові комплектації: Altitude з ціною від 1 271 000 ($33 400) та Summit – від 1 383 200 ($36 400) Тут зібрано усі можливі системи та функції, і навіть червоний колір кузова включено у вартість.

Серед платних опцій – лише колір (10 440 – 28 050 грн) та три пакети опцій. Наприклад, в пакеті “Паркування” встановлюється камера 360, моніторинг сліпих зон, підсвітка дзеркал заднього виду (доступний для Summit за 31 320 грн.). А у “Паркування плюс” є ще й автоматичний паркувальний асистент та протитуманні фари (за 57 150 грн. доступний для Altitude). Досить цікавий пакет “Преміум”, який включає електропривод кришки багажника, систему утримання автомобіля в центрі смуги руху, бездротову зарядку, штатну навігацію та інше (за 54 340 грн, доступний для обох комплектацій).

Вибору силових агрегатів, на жаль, немає, хоча в сусідній Польщі доступний ще й 240-сильний Plug-in гібрид з повним приводом. Щоправда, ціни там набагато вищі – аналогічна комплектація “нашій” Limited 2023 коштує у перерахунку на гривні 1,5 мільйони, а Plug-in – під два мільйони гривень.

Завітайте у найближчий дилерський центр Jeep для особистого знайомства

Таким чином, представлений в Україні у офіційних дилерів “європейський” Jeep Compass суттєво відрізняється не лише від нашого уявлення про позашляховики цієї марки, але навіть від американських близнюків, які привозять з-за океану. Це сучасний за технологіями, добре укомплектований автомобіль, який має зручний та м’який салон, великий екран, електронну приладову панель.

Він добре почувається у міському потоці, має високий кліренс та достатньо місця в салоні і багажнику. А головне – він вражає економічністю, адже споживає бензину втричі менше, аніж його американські колеги. Тому Compass буде непоганим вибором для нинішніх власників авто зі США, яким набридли високий апетит, складності з мультимедія та проблеми з запчастинами. А трирічна офіційна гарантія на автомобіль та цікаві кредитні умови можуть стати додатковим стимулом змінити авто на нове.