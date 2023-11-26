19:30, 26 листопада 0

Цей кросовер після оновлення отримав нове обличчя, масу технічних удосконалень та тюнінг-пакет. Однак всі вони дуже органічно поєднались, тому Opel Grandland створює враження доброго давнього друга, який не потребує попереднього знайомства, «притирання» та вивчення характеру. Сів - поїхав, усе на місцях та працює як треба.

Opel Grandland вже чотири роки знайомий українцям, однак зайшов на ринок він з іншим “обличчям” та трохи довшою назвою Grandland Х. Тепер «Ікса» в назві нема, натомість суттєво змінився зовнішній вигляд та з’явилось багато сучасних опцій.

«Маска», що змінила обличчя

Перше, що кидається у вічі – фірмовий передок Opel Visor, як на новій Astra та інших моделях бренду. Чорна «маска» радіаторної решітки дуже добре вписались в дизайн та чудово гармонує з чорним дахом, глянцевими накладками на кузові та бамперах, чорними блискучими колісними дисками та ще й лого з написом Grandland на кормі такого ж кольору.

Такий «одяг» – привілей комплектації GS Pack. Він особливо яскраво виглядає з основним забарвленням кузова «синій перламутр», а чорні глянцеві елементи зверху та знизу створюють стрімкий, спортивний профіль. Загалом такий стайлінг натякає, що Opel Grandland призначений швидше для шосе та міста, аніж для бездоріжжя. Цьому сприяє передній привід кросовера та кліренс у 18 см, який цілком достатній для подолання міських нерівностей й бордюрів.

Ще більше змін відбулося в салоні, який тепер сформований за концепцією PurePanel. Передня панель повністю перероблена. Якщо раніше навіть в топ-комплектації тут були аналогові прилади, то зараз – повністю цифрова «приладка». У ній збереглися спідометр та тахометр з круглими обідками, але насправді це – цифровий дисплей, який може показувати будь-яку картинку.

Центральний екран теж набагато більший, ніж раніше – 10-дюймовий (в дешевших версіях – 7-дюймовий), а масивні колись дефлектори повітря тепер значно скромніші та майстерно заховані дизайнерами в торпедо. Кермо отримало зрізану знизу форму – так зручніше сідати в машину та виглядає більш спортивно.

Знайомтесь з оновленим Opel Grandland в шоу-румі моделі

Нове – ворог хорошого

Центральна консоль позбулась традиційного важеля перемикання передач – тепер там стильний джойстик. А от блок клімат-контролю та кнопка електричного стоянкового важеля залишились традиційними. Не змінились і зручні крісла з можливістю висування подушки під колінами – вони й раніше мали сертифікат німецького інституту ергономіки AGR та необхідний набір для комфорту – електроприводи, підігрів та вентиляцію сидінь.

Можливо саме тому в салоні оновленого Opel Grandland відчуваєш себе, немов вдома. Все зручно, під руками, не потребує звикання чи додаткових налаштувань. Така «домашня» обстановка – привілей лише тих авто, в яких дизайнери та ергономісти попрацювали на славу, і якраз цим відрізняється німецька школа автомобілебудування.

Другий ряд також зручний і дуже функціональний. Місця для пасажирів не дуже багато, що стандартно для автомобілів цього класу, та двоє дорослих людей відчувають себе досить вільно та мають підігрів сидінь.

Спинки можна скласти як з салону, так і багажника, причому конфігурацій безліч – від перевезення довгомірів до створення простору із пласкою підлогою. Кришка багажника зачиняється кнопкою, а відчиняти його можна помахом ноги під бампером.

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Чим здивувати

Втім, цьому «Опелю» є чим здивувати. Наприклад, матричні фари з адаптивним світлом не лише самостійно перемикають ближнє світло на дальнє. Тут аж три режими дальнього та сім режимів ближнього світла, які вмикаються автоматично в залежності від освітлення, наявності зустрічних машин, поворотів керма, швидкості пересування та навіть показників GPS. А на початку руху вночі ці фари влаштовують перед водієм справжнє світлове шоу. Так автомобіль демонструє можливості 84 світлодіодів, захованих в кожній фарі головного світла. До речі, світлодіодні тут не лише фари, але й «поворотники», габарити та навіть протитуманки.

У тестовому Opel Grandland встановлено 1,5-літровий турбодизельний двигун на 130 к.с. з 8-ступеневим «автоматом». Цей силовий агрегат відомий за іншими моделями концерну Stellantis, однак у цьому кросовері видається чи не найбільш прийнятним. Моментів перемикання передач не відчуваєш, хоча на дизелі з вузьким діапазоном найвищого крутного моменту робити це доводиться часто. Звук дизельного мотора слабко пробивається в салон, хіба що при активному розгоні чи в спортивному режимі, коли передачі перемикаються на 3,5-4 тисячах обертів. Однак ганяти на Opel Grandland бажання нема, адже розгін до сотні сягає 11,5 секунд. На міських швидкостях машина більш жвава.

Але ж головна перевага дизеля не в динамічних показниках, а в економії пального. І тут Opel виправдовує сподівання – у місті витрачає 6-7 літрів на сотню, а на трасі – 5,0 - 5,6 л. Економити в місті допомагає система стоп-старт, а на трасі - довга восьма передача. Серед кросоверів С-сегменту це недосяжний показник (якщо говоримо про не гібриди, але в них цінник зашкалює). Щоправда, авто треба заправляти ще й рідиною AdBlue.

Grandland в керуванні надійний та передбачуваний. Звичайно, кермо не надто гостре, але має чітко виражений зворотний зв'язок. Підвіска добре відпрацьовує дрібні ямки та горбочки, а от великі відчуваються вже суттєвіше. Втім, машину не розгойдує на нерівностях. Гальма дуже ефективні та інформативні. Автомобіль добре тримається дороги на високих швидкостях, а от в поворотах відчутні крени. Це плата за високий кузов, адже у ньому підвіска не може бути надто м’яка.

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Цінова перевага

Як і у минулому поколінні, тут достатньо асистентів водія. Наприклад, екстрене гальмування під час появи перешкоди спереду. А от адаптивний круїз-контроль тепер не лише підтримує швидкість як у переднього авто, але й тримається в межах смуги руху, якщо вона позначена розміткою. Відстежування знаків обмеження швидкості, а також встановлення відповідно до них заданої швидкості теж тут доступні, але в наших умовах мало корисні.

Як бачите, переваг у Opel Grandland достатньо. Однак є ще одна, яка робить вибір цього авто виправданим. Це ціна. Бензинова версія на 165 к.с. з «автоматом» коштує 999 тисяч гривень ($27 000). Всього на 8 тисяч гривень дорожчий дизель на 130 сил з АКП, але ж він в майбутньому буде економити кошти на пальному. Ну а наша «святкова» комплектація GS Pack з адаптивними фарами та чорним глянцевим обвісом коштує 1 293 500 грн ($35 000) – з такого цінника деякі конкуренти лише починають прайси.

За ці гроші отримуєш стильний та яскравий зовні кросовер, з «цифровою» сучасною начинкою, потужним та економним двигуном та плавною коробкою передач. А головне – до машини не потрібно звикати, адже німецька ергономіка вкотре довела свою ефективність.

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