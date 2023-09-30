19:34, 30 вересня 0

Нове покоління Opel Astra у кузові хетчбек мало схожий на своїх попередників. Але гени не сховаєш: у ньому є риси, притаманні німецькому бренду вже багато років. Разом з тим, у новій Astra стільки сучасних технологій…

Після того, як PSA Groupe (тепер концерн Stellantis) викупив бренд Opel, обличчя моделей цієї німецької марки змінилось кардинально. Головною ознакою нових Opel стала передня частина, яку назвали Visor. Це вузькі затемнені прямокутні фари та інтегрована з ними чорна глянцева решітка радіатора, які ніби визирають з-під капоту. Найбільш яскравим варіантом цієї концепції може похвалитись Opel Astra шостого покоління під індексом L. Адже в неї цей «Візор» доповнений широким та вузьким капотом, що робить силует хетчбека низьким та приземленим, натякаючи на спортивність.

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Справжній «хетч»

За розмірами сучасний Opel Astra – це типовий представник С-класу, з довжиною у 4,3 метри та висотою 1,44 м. Він виглядає низьким, стрімким та елегантним. Серед помітних дизайнерських елементів – лише виштамповка внизу боковини кузова. Здається, що від минулих поколінь Astra не залишилось і сліду. Хоча, ні: чорний пластиковий трикутник на задній стійці відсилає ще до дідуся Opel Kadett, якому днями виповнилося піввіку. Окрім того, справжні поціновувачі бренду знайдуть тут багато рис, які «прижилися» в минулих поколіннях.

Цікаво, що спереду ходові вогні мають світловий підпис у формі половинки логотипу Opel, а ззаду – ліхтарі такої ж форми. Ще одна ексклюзивна деталь, яку бачать водії інших авто, коли Astra їде попереду – вертикальний додатковий стоп-сигнал, інтегрований у верхній спойлер на верхній частині задніх дверей. Дуже оригінально і стильно! Ефектності додає і те, що топова Astra має двокольорове забарвлення, адже дах в комплектації Elegance йде чорного кольору.

Оновлений логотип тепер слугує ще й важелем для відкривання багажника, а нижче розмістилась назва моделі. Ще нижче заховалась камера заднього виду з омивачем.

Відчиняється дверка багажника широко, а відділення вміщує аж 422 літрів. Це значний показник для хетчбеків С-класу, а ще на 50 літрів більшій, аніж у попередньої «Астри». Підлога може встановлюватись у двох рівнях, під нею – повнорозмірна запаска та ремкоплект.

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Екрани та кнопки – все для людей

У салоні – просто засилля новітніх технологій! Раніше широчезні екрани на пів-салону ми бачили в концепт-карах, потім – у найдорожчих преміум-авто, а тепер – у хетчбека С-класу.

Утім, це лише на перший погляд один широкий дисплей. Насправді екранів два – водійський та центральний, але візуально вони об’єднані за допомогою скла і пластику та вигнуті в сторону водія. Екрани широкі, десятидюймові, а центральний – сенсорний.

Нова мультимедійна система зручно керується завдяки організації екрану за допомогою так званих віджетів (як у сучасного смартфоні). Вона підтримує безпровідне з’єднання з двома смартфонами одночасно, має чітку картинку та швидко реагує на натискання. Яскраве зображення з камери заднього виду під час повороту керма також рухається, трохи масштабується. А наявність 8 сенсорів парктроніка допомагає залишити цілими красиві диски – не пошкодити їх гострими бордюрами. Така система покращує оглядовість під час парковки, адже зовнішні дзеркала в хетчбеків традиційно не роблять дуже великими.

Попри велику кількість екранів, в «Астрі» зберегли аж два ряди великих фізичних кнопок. Ними можна керувати кліматичною системою та підігрівом сидінь і керма, майже не відволікаючись від процесу водіння.

На центральному тунелі – перемикач коробки передач та режимів їзди (їх три – нормальний, спортивний та економний). Сидіння не шкіряні, а з цупкої тканини, по-німецьки жорсткі. Вони мають механічне регулювання нахилу подушки, довжини та поперекової підтримки. Сидіння сертифіковані німецькою асоціацією ортопедів AGR, що лише підкреслює, що в далекій дорозі спина не болітиме. І це правда.

Дизайн торпедо та дверних карт перекликається з оббивкою крісел. Тут фактурний пластик, прострочені підлокітники з екошкіри, сірі та білі вставки – все досить стильно і навіть дорого. На задніх сидіннях місця достатньо – як для колін, так і в ширину. Сидіння теж жорсткуваті, але зручні.

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Маневреність та економічність у одному флаконі

Під капотом може бути один з двох двигунів – бензиновий чи дизельний, причому обидва розвивають 130 к.с. Також обидва працюють в парі з сучасною та надійною 8-ступеневою коробкою передач японської компанії AISIN. У нас на тесті – дизельний варіант в комплектації Elegance.

Нова Opel Astra створена на платформі концерну Stellantis під назвою EMP2, але має по-справжньому німецькі налаштування підвіски та керування. Кермо налите опором, моментально реагує на підрулювання. Машина комфортна, підвіска добре поглинає нерівності, але водночас слухняна, а ходова зібрана, тримає пряму навіть на високих швидкостях. У затяжних віражах вона їде саме так, як від неї чекають – не крениться, чітко прямує по заданій траєкторії, а при більшій швидкості плавно вислизає з повороту.

Цікаво, що всі «Астри» на українському ринку спеціально адаптовані для наших доріг – вони «взуті» у шини Continental з високим профілем, мають збільшений на 1 см кліренс, захист моторного відсіку, атермальне скло, більший бачок омивача, а також більш потужні генератор та акумулятор. У дизельній версії також лобове скло з обігрівом.

Динаміка дизельного автомобіля не є його сильною стороною. Вона достатня для підтримання досить активного темпу їзди як у місті, так і поза його межами. Адже «автомат» вдало тримає пік обертального моменту у 300 Нм, причому перемикає передачі непомітно та вчасно, а вага машини у 1,3 тони не така вже й велика для цього силового агрегату. Втім, при розгоні звук двигуна відчутний. Натомість на постійних обертах та рівній дорозі «Астра» досить тиха – цьому сприяє непогана шумоізоляція та подвійне скло. Спортивний режим робить машину дещо більш жвавою, однак водночас різкою та гучною. Максимальна швидкість становить аж 203 км на годину.

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Але найбільша цінність легкового хетчбека з дизельним двигуном – у його економічності. Згідно заводських даних, середній «апетит» становить 4 літри на 100 км, і цей показник цілком досяжний на трасі. У місті реальна витрата становить десь 5,5 - 6,5 літрів на сотню, що теж дуже непоганий результат.

Майже автопілот

Opel Astra не лише щедро наділений опціями, які полегшують водіння, але й використовує їх ненав’язливо та м’яко. Наприклад, при їзді у смузі, позначеній розміткою, авто їде чітко посередині, а не виляє зі сторони в сторону. Адаптивний круїз-контроль бачить максимально дозволену швидкість на цій ділянці траси та перепитає, чи більша швидкість безпечна. Він також вміє працювати за водія в тягнучці – зупинятись та рушати самостійно. Зовсім незайвими є система попередження про зіткнення при виїзді з парковки заднім ходом, а також екстреного гальмування, якщо водій не побачив перешкоду попереду.

Вночі дуже зручно їхати з системою автоматичного дальнього світла, яка керується матричними фарами. Тут аж 84 світлодіоди в кожній фарі, які загоряються та гаснуть в залежності від освітлення дороги та наявності зустрічного транспорту. По факту, це унікальна технологія для цього класу.

В українських дилерів Opel Astra представлена в двох варіантах – з бензиновим двигуном 1,2 л та комплектації Edition за 969,9 тисяч гривень та з дизелем на 1,5 л у вищій версії Elegance за 1,1 млн гривень. Обидва автомобілі багато оснащені, уже зі стартової комплектації клієнти отримують все необхідне для сучасного автомобіля. Додатково на Astra можна отримати матричні фари, двоколірний кузов з фарбою «металік» та активний круїз-контроль з функцією часткового автопілоту.

Записуйтесь на власний тест-драйв справжнього хетчбека Opel Astra

Таким чином, нова Opel Astra – це стильний та автомобіль нового покоління, який має найбільш сучасну серед однокласників мультимедійну систему, комфортну та збиту підвіску, потужний економічний силовий агрегат з надійною коробкою-автомат та досить демократичну ціну.

Opel Astra зовсім не хоче здаватись кросовером, а, швидше навпаки. Новинка всією своєю сутністю демонструє, що вона – справжній традиційний хетчбек. Він створений для тих, хто цінує класичні легковики, задоволення від водіння та відчуття єднання з автомобілем. Таких машин в С-класі залишилось небагато, а особливо на українському ринку. Серед них - вічний суперник Volkswagen Golf, пара французьких Peugeot 308 та Citroen C4, японська Toyota Corolla, а також корейські Kia Ceed та Hyundai i30. Негусто, враховуючи різноманітність модельного ряду компактних кросоверів навіть у цьому форматі. Багато з цих конкурентів випущені набагато раніше «Астри», тож можуть вважатись моделями минулого покоління.

Тому для поціновувачів традиційних легковиків Astra стане одним з найбільш імовірних варіантів нових хетчбеків через співвідношення дизайну, комфорту, задоволення від керування та наповнення сучасними технологічними рішеннями.