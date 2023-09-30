19:34, 30 сентября 0

Новое поколение Opel Astra в кузове хэтчбек мало похоже на своих предшественников. Но гены не утаишь: в нем есть черты, присущие немецкому бренду уже много лет. Вместе с тем, в новой Astra столько современных технологий…

После того как PSA Groupe (теперь концерн Stellantis) выкупил бренд Opel, модели этой немецкой марки изменились кардинально. Главной особенностью новых Opel стала передняя часть, которую назвали Visor. Это узкие затемненные прямоугольные фары и интегрированная с ними черная глянцевая решетка радиатора, словно выглядывающая из-под капота.

Наиболее ярким вариантом этой концепции может похвастаться Opel Astra шестого поколения под индексом L. У нее этот «Визор» дополнен широким и узким капотом, что делает силуэт хэтчбека низким и приземленным, намекая на спортивность.

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Настоящий «хэтч»

По размерам современный Opel Astra – это типичный представитель С-класса, длиной 4,3 метра и высотой 1,44 м. Он выглядит низким, стремительным и элегантным. Среди заметных дизайнерских элементов – лишь выштамповка внизу боковины кузова. Похоже, что от прошлых поколений Astra не осталось и следа. Хотя нет: черный пластиковый треугольник на задней стойке отсылает еще к дедушке Opel Kadett, которому на днях исполнилось полвека. Кроме того, настоящие ценители бренда найдут здесь многие черты, которые «прижились» в прошлых поколениях.

Интересно, что спереди ходовые огни имеют световую подпись в форме половинки логотипа Opel, а сзади – фонари такой же формы. Еще одна эксклюзивная деталь, которую видят водители других авто, когда Astra едет впереди – дополнительный вертикальный стоп-сигнал, интегрированный в верхний спойлер на верхней части задней двери. Очень оригинально и стильно! Эффективности добавляет и то, что топовая Astra имеет двухцветную окраску, ведь крыша в комплектации Elegance идет черного цвета.

Обновленный логотип теперь служит еще ручкой для открывания багажника, а ниже разместилось название модели. Еще ниже скрыта камера заднего вида с омывателем.

Открывается дверка багажника широко, а отделение вмещает 422 литров. Это существенный показатель для хэтчбеков С-класса, а еще на 50 литров больше, чем у предыдущей «Астры». Пол может устанавливаться в двух уровнях, под ним – полноразмерная запаска и ремкоплект.

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Экраны и кнопки – все для людей

В салоне – просто засилье новейших технологий! Раньше широкие экраны на пол-салона мы видели в концепт-карах, затем – на самых дорогих премиум-автомобилях, а теперь – у хэтчбека С-класса.

Впрочем, это всего лишь на первый взгляд один широкий дисплей. На самом деле здесь два экрана – водительский и центральный, но визуально они объединены с помощью стекла и пластика, изогнуты в сторону водителя. Экраны широкие, десятидюймовые, а центральный – сенсорный.

Новая мультимедийная система удобна в управлении благодаря организации экрана с помощью так называемых виджетов (как в современном смартфоне). Она поддерживает беспроводное соединение с двумя смартфонами одновременно, имеет четкую картинку и быстро реагирует на нажатие. Яркое изображение с камеры заднего вида при повороте руля также двигается, немного масштабируется. А наличие 8 сенсоров парктроника помогает оставить в целости и сохранности красивые диски – не повредить их острыми бордюрами. Такая система улучшает обзорность во время парковки, ведь внешние зеркала у хэтчбеков традиционно не делают слишком большими.

Несмотря на большое количество экранов, в «Астре» сохранили два ряда физических кнопок. Ими можно управлять климатической системой и подогревом сидений и руля, почти не отвлекаясь от процесса вождения.

На центральном тоннеле – переключатель коробки передач и режимов езды (их три – нормальный, спортивный и экономный). Сидения не кожаные, а из плотной ткани, по-немецки жесткие. Они имеют механическую регулировку наклона подушки, длины и поясничной поддержки. Сидения сертифицированы немецкой ассоциацией ортопедов AGR, что лишь подчеркивает, что в дальней дороге спина не будет болеть. И это действительно правда.

Дизайн торпедо и дверных карт перекликается с обивкой кресел. Здесь фактурный пластик, простроченные подлокотники из экокожи, серые и белые вставки – все довольно стильно и даже дорого. На задних сиденьях места достаточно – как для колен, так и в ширину. Сидения тоже жесткие, но удобные.

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Маневренность и экономичность в одном флаконе

Под капотом может находиться один из двух двигателей – бензиновый или дизельный, причем оба развивают 130 л.с. Также оба работают в паре с современной и надежной 8-ступенчатой коробкой передач японской компании AISIN. У нас на тесте – дизельный вариант в комплектации Elegance.

Новая Opel Astra создана на платформе концерна Stellantis под названием EMP2, но имеет по-настоящему немецкие настройки подвески и управления. Руль налит сопротивлением, моментально реагирует на подруливание. Машина комфортная, подвеска хорошо поглощает неровности, но вместе с тем послушная, а ходовая собрана, держит прямую даже на высоких скоростях. В затяжных виражах она едет именно так, как от нее ждут – не кренится, четко следует по заданной траектории, а при большей скорости плавно ускользает из поворота.

Интересно, что все «Астры» на украинском рынке специально адаптированы для наших дорог – они «обуты» в шины Continental с высоким профилем, имеют увеличенный на 1 см клиренс, защиту моторного отсека, атермальное стекло, больший бачок омывателя, а также более мощный генератор и аккумулятор. В дизельной версии также лобовое стекло с обогревом.

Динамика дизельного автомобиля не является его сильной стороной. Она достаточна для поддержания достаточно активного темпа езды как в городе, так и за его пределами. Ведь «автомат» удачно держит пик крутящего момента в 300 Нм, причем переключает передачи незаметно и вовремя, а вес машины в 1,3 тонны не так уж велик для этого силового агрегата.

Впрочем, при разгоне звук двигателя ощутим. На постоянных оборотах и ровной дороге «Астра» довольно тихая – этому способствует неплохая шумоизоляция и двойное стекло. Спортивный режим делает машину несколько более живой, но одновременно резкой и громкой. Максимальная скорость составляет 203 км в час.

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Но самая большая ценность легкового хэтчбека с дизельным двигателем – в его экономичности. Согласно заводским данным, средний «аппетит» составляет 4 литра на 100 км, и этот показатель вполне достижим на трассе. В городе реальный расход составляет где-то 5,5 – 6,5 литров на сотню, что тоже очень неплохой результат.

Почти автопилот

Opel Astra не только обильно наделен опциями, облегчающими вождение, но и использует их ненавязчиво и мягко. К примеру, при езде в полосе, обозначенной разметкой, автомобиль едет четко посередине, а не виляет из стороны в сторону. Адаптивный круиз-контроль видит максимально разрешенную скорость на этом участке трассы и переспросит, безопасна ли большая скорость. Он также умеет работать за водителя в тянучке – останавливаться и трогаться самостоятельно. Совершенно не лишними является система предупреждения о столкновении при выезде с парковки задним ходом, а также экстренного торможения, если водитель не увидел препятствие впереди.

Ночью очень удобно ехать с системой автоматического дальнего света, управляемой матричными фарами. Здесь 84 светодиода в каждой фаре, которые загораются и гаснут в зависимости от освещения дороги и наличия встречного транспорта. По факту это уникальная технология для этого класса.

В украинских дилеров Opel Astra представлена в двух вариантах – с бензиновым двигателем 1,2 л и комплектации Edition за 969,9 тысячи гривен и с дизелем на 1,5 л в более высокой версии Elegance за 1,1 млн гривен. Оба автомобиля богато оснащены, уже со стартовой комплектации клиенты получают все необходимое для современного автомобиля. Дополнительно на Astra можно получить матричные фары, двухцветный кузов с краской металлик и активный круиз-контроль с функцией частичного автопилота.

Записывайтесь на свой тест-драйв настоящего хэтчбека Opel Astra

Таким образом, новая Opel Astra – это стильный автомобиль нового поколения, у который есть современная мультимедийная система, комфортная и сбитая подвеска, мощный экономичный силовой агрегат с надежной коробкой-автомат и достаточно демократичная цена.

Opel Astra совсем не хочет казаться кроссовером, а скорее наоборот. Новинка всей своей сущностью демонстрирует, что она настоящий традиционный хэтчбек. Он создан для тех, кто ценит классические автомобили, удовольствие от вождения и ощущение единения с автомобилем. Таких машин в С-классе осталось немного, особенно на украинском рынке. Среди них – вечный соперник Volkswagen Golf, пара французских Peugeot 308 и Citroen C4, японская Toyota Corolla, а также корейские Kia Ceed и Hyundai i30. Негусто, учитывая разнообразие модельного ряда компактных кроссоверов даже в этом формате. Многие из этих конкурентов выпущены задолго до «Астры», поэтому могут считаться моделями прошлого поколения.

Для ценителей традиционных легковушек Astra станет одним из наиболее вероятных вариантов новых хэтчбеков из-за соотношения дизайна, комфорта, удовольствия от управления и наполнения современными технологическими решениями.